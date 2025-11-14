El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, reafirmó el compromiso del organismo por establecer regulaciones globales que aceleren la transición del transporte marítimo hacia fuentes de energía limpia, pese al reciente aplazamiento de la adopción del primer impuesto al carbono del sector.

El anuncio se produjo durante uno de los primeros eventos paralelos de la COP30, que se desarrolla en Belém, Brasil, en el corazón de la Amazonía. En la instancia, Domínguez destacó que el revés sufrido en octubre —cuando Estados Unidos y Arabia Saudita bloquearon la aprobación del denominado “Marco de Cero Emisiones Netas”— no representa un freno definitivo para los esfuerzos de descarbonización del transporte marítimo.

La normativa, acordada preliminarmente en abril pasado, habría establecido estándares progresivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en los combustibles marinos y fijado un precio mínimo de US$100 por tonelada de GEI emitida por sobre los límites permitidos. Sin embargo, su votación final fue pospuesta por un año tras la presión del Presidente estadounidense Donald Trump, quien calificó el mecanismo como “una estafa global”.

Obstáculos y perspectivas

Además del rechazo de Trump, el camino hacia un transporte marítimo libre de emisiones enfrenta una serie de resistencias políticas y económicas. Arabia Saudita y otros productores de combustibles fósiles han intensificado su oposición a medidas que encarezcan el transporte marítimo, mientras que la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París bajo la administración Trump ha agregado incertidumbre al proceso.

No obstante, la OMI se posiciona como el eje regulador de un proceso que, pese a los retrasos, mantiene su rumbo hacia un transporte marítimo más eficiente y sostenible. De hecho, el titular de la OMI se mostró optimista respecto a un eventual consenso global. “No crean que la OMI se detiene aquí, porque no lo hará. Debemos aprender de esta experiencia y seguir trabajando con todos los Estados miembros para lograr la descarbonización”, señaló Domínguez.

Por su parte, el enviado especial de los Países Bajos para el clima, el príncipe Jaime de Borbón de Parma, aseguró que su país y otros socios europeos “están listos para adoptar la normativa el próximo año”, destacando la necesidad de mantener una cooperación constructiva entre los actores marítimos y climáticos.

En tanto, representantes del sector privado también reforzaron la viabilidad tecnológica del cambio energético. Andrew Forrest, fundador de Fortescue, enfatizó que “el transporte marítimo puede ser libre de contaminación”, subrayando que la transición no responde a una agenda ideológica, sino a una decisión pragmática del mercado.

Transición energética y liderazgo regional

En paralelo a la posición de la OMI, la COP30 busca definir un marco político para abandonar los combustibles fósiles y ha concentrado parte de su agenda en delinear una hoja de ruta global para la transición hacia energías renovables, impulsada por Brasil y apoyada por países como Alemania, Francia, Dinamarca, Reino Unido, Colombia y Kenia.

Bajo el liderazgo de la ministra de Medio Ambiente brasileña, Marina Silva, estas naciones buscan consolidar una coalición que dé continuidad al compromiso adoptado en la COP28 de Dubái, cuando se acordó acelerar el abandono de los combustibles fósiles. “No tiene sentido invertir en los modelos contaminantes e ineficientes del siglo XX”, afirmó Silva durante un evento paralelo en Belém. “Debemos lograr una transición justa y planificada que permita superar la dependencia de los combustibles fósiles”.

La propuesta de Brasil contempla que la hoja de ruta se incorpore a las decisiones finales de la cumbre, para que los países trabajen en su implementación durante el próximo año. De concretarse, representaría un avance hacia la alineación de la agenda climática internacional con los esfuerzos regulatorios de la OMI.

Cabe mencionar que las emisiones del transporte marítimo representan cerca del 3% de las emisiones mundiales de GEI, proporción que podría aumentar si no se adoptan medidas estructurales. Con una flota mundial que opera mayoritariamente con fuelóleo pesado y una vida útil promedio de 25 años por buque, el sector enfrenta el desafío de realizar inversiones inmediatas para cumplir con los objetivos de neutralidad de carbono.

