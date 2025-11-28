La COP30, realizada en Belém, entre el 10 y el 21 de noviembre, marcó un momento histórico para la diplomacia climática y para Brasil. Por primera vez, la conferencia anual sobre cambio climático de la ONU se instaló en la Amazonía, región clave para la estabilidad climática global. La cita fue concebida como la “COP de la implementación”, una instancia en la que se esperaba convertir declaraciones anteriores en compromisos concretos, especialmente tras la señal política de COP28 en Dubái, que había reconocido la necesidad de transicionar fuera de los combustibles fósiles. Desde el inicio, Brasil buscó que esta cumbre transformara esa intención en una hoja de ruta global. Sin embargo, aquello no ocurrió.

El objetivo inicial fue que la COP30 adoptara un plan formal para que el mundo avanzara hacia un abandono progresivo y ordenado del uso de los combustibles fósiles: petróleo, carbón y gas. La iniciativa reflejaba la convicción de que éstos son el principal motor del calentamiento global y el punto ciego de las negociaciones climáticas. Brasil apostó a convertir esa omisión histórica en un eje transversal del debate, señalando la urgencia de actuar antes de que el calentamiento alcance puntos irreversibles.

La propuesta rápidamente generó tracción internacional. Más de 80 países respaldaron la idea, junto a organizaciones de la sociedad civil y buena parte de la comunidad científica. Para el Presidente de Brasil, incluso China mostró un rol constructivo, ejerciendo un “liderazgo silencioso” y una postura colaborativa. Sin embargo, la ausencia de Estados Unidos —fuera del Acuerdo de París y sin delegación en la cumbre— detuvo este debate y profundizó la polarización.

Los avances

A pesar de ese vacío político, Belém fue escenario de avances técnicos y compromisos paralelos que confirman que la transición energética está en marcha. El acuerdo conocido como “mutirão global” (trabajo comunitario a escala global) reconoció que la transformación del sistema energético es irreversible. Gobiernos, compañías e instituciones financieras anunciaron inversiones sostenidas para ampliar redes eléctricas, fortalecer el almacenamiento y acelerar la electrificación.

Se reafirmó además el compromiso de impulsar combustibles sostenibles para sectores difíciles de descarbonizar, como el acero, el cemento, el transporte marítimo y la aviación. Brasil aprovechó el momento para lanzar la Declaración de Belém sobre Industrialización Verde, destinada a coordinar a gobiernos y empresas en la expansión de industrias bajas en carbono y la superación de las brechas de inversión.

A ello se sumaron iniciativas centradas en eficiencia energética, un ámbito donde el mundo está rezagado respecto a las metas fijadas en COP28. También se avanzó en mecanismos de cooperación para fortalecer mercados de carbono y estándares de medición, con China integrándose a un grupo de trabajo internacional orientado a mejorar la calidad de los sistemas de monitoreo y verificación.

¿Por qué falló?

Sin embargo, ninguno de estos avances logró sostener el objetivo central: incorporar en el acuerdo final una hoja de ruta global para abandonar los combustibles fósiles. Arabia Saudita, Rusia y otros Estados petroleros ejercieron una presión determinante para bloquear cualquier referencia explícita a ellos. El resultado fue un texto final que no incluye ni siquiera la frase “combustibles fósiles”, un retroceso que dejó al descubierto la fractura entre la urgencia climática y las dinámicas geopolíticas.

El componente financiero también operó como un freno. Economistas como Akash Deep advierten que, para muchos países en desarrollo, los fósiles siguen siendo la opción más barata, considerando los elevados costos iniciales de las renovables, la conexión a redes y el almacenamiento necesario. La falta de arquitectura financiera global para compensar esta brecha mantiene el sistema energético anclado en tecnologías intensivas en carbono, pese a los avances tecnológicos. El NDC Partnership-Coalición global de países e instituciones cuyo propósito es apoyar a los países en la implementación y mejora de sus planes climáticos nacionales, bajo el marco del Acuerdo de París- estima que los países en desarrollo —excepto China— necesitarán US$2,4 billones anuales hacia 2030 para cumplir sus metas al 2035, un desafío que ninguna COP ha logrado resolver.

Lo que viene

Aunque la hoja de ruta quedó fuera del acuerdo, el presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, elaborará un informe técnico para que el tema regrese con mayor fuerza en las próximas cumbres. Brasil sostiene que lo ocurrido en Belém abre un nuevo ciclo: el de discutir abiertamente lo que durante décadas fue evitado. Sin embargo, la distancia entre la velocidad requerida por la ciencia y la voluntad política persiste.

Para el sistema multilateral y para la industria marítima —que también ha visto pausado su debate interno en torno a la descarbonización— la COP30 deja un mensaje claro: la transición ya no es una discusión tecnológica, sino política y financiera. Y su éxito depende de que los países logren superar intereses relacionados con el uso de combustibles fósiles en un escenario geopolítico cada vez más fragmentado.

Por MundoMaritimo