El "Ever Given", uno de los mayores buques portacontenedores del mundo, zarpó desde el Canal de Suez este miércoles 7 de julio, 106 días después de quedar encallado en la sección del sur de la vía navegable durante casi una semana, hecho que provocó la interrupción del comercio mundial, reportó Reuters.

El portacontenedor comenzó su salida dirigiéndose al norte, a última hora de la mañana en Egipto, a través del Gran Lago Amargo, que separa dos secciones del canal y donde había estado amarrado con su tripulación india desde que fue reflotado el 29 de marzo. A continuación, se unió a la parte trasera de un convoy en dirección norte, pasando por el lugar de una ceremonia en la que la Autoridad del Canal de Suez (SCA) y los representantes del buque firmaron el acuerdo de compensación que permitió su liberación.

Tarek Alzeki, capitán de un remolcador que transportaba a la prensa, dijo que el buque arribaría a Puerto Said, en el extremo norte del canal, en unas seis horas. Allí, se someterá a una inspección de su casco por medio de buzos antes de navegar a su próximo puerto para descargar su carga.

También, fuentes del Canal dijeron que el "Ever Given" sería escoltado por dos remolcadores y guiado por dos pilotos experimentados mientras navega por el canal, una de las vías navegables más transitadas del mundo, hacia el Mediterráneo.

El buque, de 400 metros de eslora, va cargado con unos 18.300 contenedores. Imágenes emitidas por la televisión egipcia muestran al capitán y a otro miembro de la tripulación recibiendo un ramo de flores y una placa a bordo del buque.

Cabe recordar que, el "Ever Given" encalló en el tramo más meridional del canal, de un solo carril, el 23 de marzo, cuando fuertes vientos azotaban Egipto. Tras ser reflotado, fue retenido por la SCA bajo orden judicial mientras la autoridad buscaba una compensación del armador japonés del buque, Shoei Kisen, y de sus aseguradoras.

"Lamentamos el impacto que el retraso del viaje ha tenido en las personas con carga atrapada a bordo. A lo largo de este asunto, se ha hecho todo lo posible para minimizar el retraso y asegurar la liberación del buque lo antes posible ", dijo Shoei Kisen en un comunicado.

Sobre la indemnización

La SCA exigía más de US$900 millones por la operación de salvamento para liberar al "Ever Given" y otras pérdidas, que posteriormente se rebajaron a US$550 millones. El armador y aseguradores del "Ever Given" habían impugnado su detención y la reclamación de indemnización.

Tras largas negociaciones, se llegó a un acuerdo no revelado entre las partes y la SCA anunció que el buque sería liberado. El acuerdo estipulaba que ninguna de las partes presentaría más reclamaciones, dijo el presidente de la SCA, Osama Rabie. Además, comunicó que el acuerdo comprendía una suma global y que parte de ella quedaba por pagar este mes.

De esta forma, la SCA se comprometió a mantener la confidencialidad de los términos del acuerdo, dijo Khalid Abubakr, abogado de la autoridad.

Por su parte, Yukito Higaki, de la empresa de construcción naval Imabari, de la que Shoei Kisen es filial, agradeció a la SCA en una declaración grabada: "Nuestra empresa tiene una gran flota de buques y seguirá siendo un cliente habitual y leal del Canal de Suez, que en nuestra opinión sigue siendo un activo indispensable para el comercio marítimo internacional", dijo.

Alrededor del 15% del tráfico marítimo mundial transita por el Canal de Suez, que es la ruta marítima más corta entre Europa y Asia, por lo que es una importante fuente de ingresos en divisas para Egipto.

"Hay muchas lecciones que aprender de la investigación en profundidad aún en curso, pero nos complace ver al “Ever Given" navegando de nuevo. El incidente pone de manifiesto la importancia del transporte marítimo en la cadena de suministro mundial y el papel vital que desempeñan los marinos en el apoyo a los US$14 billones de comercio que se realizan cada año”, dijo Guy Platten, secretario general de la Cámara Naviera Internacional.

A raíz del encallamiento del "Ever Given", la SCA ha acelerado un plan para ampliar y profundizar la sección más meridional del canal, y para extender un segundo carril más al norte que se construyó en una ampliación de 2015. Las reglas para los barcos que atraviesan el canal en condiciones meteorológicas difíciles no cambiarán, dijo Rabie de la SCA.

