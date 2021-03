El Canal de Suez permanece cerrado al tránsito marítimo desde hace más de 24 horas, luego que el portacontenedores 400 metros eslora y 50 metros de manga y 20.300 TEUs De Capacidad, "Ever Given", encallara el bulbo de proa, dejando a la nave prácticamente en forma diagonal a pocos kilómetros del acceso sur de la vía navegable que en su parte más estrecha no llega a los 300 metros de ancho. La inusual incidente ha provocado que todo el tránsito marítimo entre el Mediterráneo y el norte del mar rojo y el Oceáno índico haya quedado interrumpido hasta nuevo aviso, informó La Vanguardia.

Evergreen, armadora de la nave, en un breve comunicado sostuvo que "el portacontenedores encalló accidentalmente, probablemente después de ser golpeado por una ráfaga de viento", algo absolutamente factible, debido volumen que adquiere la nave al estar completamente cargada. El buque perteneciente al Registro de Buques de Panamá, fue construida en Japón en 2018, posee 199.489, navegaba desde China con destino a Países Bajos. Detrás del buque atascado permanecen 15 naves a la espera de que la vía sea despejada.

La Autoridad del Canal de Suez, empresa pública de Egipto que administra la instalación, inició enseguida una operación para desatascar el buque, encallado hacia estribor de su rumbo, esto es, en el margen derecho del canal hacia el norte. Cuatro remolcadores han sido enviados por el sur y dos por el norte para intentar posicionar el buque de modo que pueda volver a navegar o, cuanto menos, mantenerlo en un lado del canal para intentar que sea factible el paso de los buques que le seguían en el convoy con rumbo norte desde el martes.

Desde su apertura hace más de 150 años, el Canal de Suez ahorra miles de kilómetros de navegación al tránsito marítimo entre Europa, el este de África y Asia, pues por su situación evita tener que rodear todo el continente africano por el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica. En la actualidad, los principales usuarios son naves mercantes de todo tipo, como portacontenedores o tanqueros de gas y petróleo.

De hecho, un 10% del comercio mundial atraviesa la vía, con una media de unos 50 buques diarios, algo más de 18.000 al año, significándole a Egipto el ingreso de ocho millones de dólares diarios.

Por MundoMarítimo