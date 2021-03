La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) luego de recibir la información sobre el encallamiento del buque "Ever Given", a primeras horas del 23 de marzo de 2021, inició una investigación de los sucesos acaecidos en el Canal de Suez, a fin de determinar las posibles causas del accidente, informó el director general de Marina Mercante (DGMM), Rafael Cigarruista.

Informes preliminares indican que la nave "Ever Given", con número IMO: 9811000, perteneciente al Registro de Buques de Panamá, aproximadamente a las 5:40 a.m. (UTC) cuando transitaba por el Canal de Suez, a pesar de los fuertes vientos y una tormenta de arena, con dos pilotos a bordo (titulares en Suez), sufrió problemas en su máquina que afectaron su maniobrabilidad.

Aún no se han determinado las razones que ocasionaron su encallamiento. Hasta el momento no existe contaminación ni heridos, solamente algunos daños estructurales en el buque.

El "Ever Given" es uno de los buques portacontenedores más grandes del mundo, construido en 2018, cuenta con 400 metros de metros eslora, unos 59 metros de manga y 15,7 metros de calado. Puede transportar un total de 220.940 toneladas y tiene una capacidad de 20.388 TEUs.

Al poseer estas dimensiones, las paredes de contenedores actúan como velas y el buque puede verse sujeto a ráfagas de viento.

El Registro Panameño, expresó su preocupación desde el primer momento por el estado del buque y se está buscando la mejor manera de dar una solución a esta situación, teniendo en cuenta la importancia estratégica del lugar donde se da el incidente.

Por este motivo, el equipo del Departamento de Investigación y Asuntos Marítimos (DIAM) de la DGMM se mantiene en contacto constante con los operadores de la nave y con la Egyptian Authority for Maritime Safety (EAMS).

La AMP, está una plena colaboración con las autoridades internacionales cumpliendo así con lo establecido en el Código para la Investigación de Siniestros y Sucesos Marítimos, que indica la participación en conjunto de los Estados con interés en la investigación de cualquier accidente marítimo, con el único objetivo de esclarecer cuáles fueron las causas y así poder emitir recomendaciones para evitar que se produzcan accidentes de la misma naturaleza en el futuro.

Por MundoMarítimo