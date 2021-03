El presidente de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie, declaró que 113 buques -de los más de 321 que aguardaban su turno- habían cruzado la vía navegable internacional tras el reflotamiento del portacontenedores "Ever Given" ocurrido el 29 de marzo, informó Egypt Today.

Las declaraciones de Rabie se produjeron horas antes del inicio de las investigaciones destinadas a determinar los motivos del encallamiento del portacontenedores de 20.000 TEUs el 23 de marzo de 2021 y que significo el bloqueo en ambos sentidos del vital paso marítimo.

El presidente de la autoridad del Canal de Suez declaró que se está mejorando la vía navegable para que su capacidad de cruce sea de 95 buques al día. Además, se introducirán zonas de espera adicionales, así como otros 16 puntos de observación. Además, se ampliará la flota del canal.

El asesor de la Autoridad del Canal de Suez, el capitán Sayed Sheisha, dio a conocer que preside el comité que está llevando a cabo las investigaciones sobre el incidente del "Ever Given". Explicó que las investigaciones responderán a la pregunta de si el capitán del buque siguió o no las instrucciones del práctico del Canal de Suez antes de su encallamiento, señalando que el proceso se llevará a cabo en público por tratarse de un asunto de interés global.

El funcionario señaló que, si el buque rechaza la investigación y se niega a proporcionar la información necesaria, será confiscado temporalmente, junto con su carga, y se presentará una demanda civil. Esto llevaría dos años. Sin embargo, Sheisha especula que se llegará a una solución -como acordar las indemnizaciones- en 3-4 días.

La investigación incluye el examen de los equipos del buque, para determinar si se utilizaron antes de que se atascara, y si dieron aviso antes del encallamiento o no. El asesor del Canal de Suez subrayó que el capitán del portacontenedores es quien tiene la decisión final sobre la navegación del mismo. También señaló que la empresa que opera el buque es la que tiene que rendir cuentas, no el armador.

WK Webster informó que sigue existiendo la posibilidad de que los armadores puedan declarar Avería Gruesa como consecuencia de los costos extraordinarios incurridos y, si es así, será necesario aportar garantías de Avería Gruesa en nombre de toda la carga a bordo antes de la entrega de los cargamentos. Además, pueden surgir problemas de recuperación con respecto a cualquier deterioro de la carga sensible a la temperatura o bien, contractuales con respecto a la carga sensible como consecuencia de la prolongación del viaje del EVER GIVEN y otros buques cuyo paso por el Canal de Suez se ha visto retrasado por este incidente.

Por MundoMarítimo