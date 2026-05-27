El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, durante una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas encabezada por el canciller chino Wang Yi, sostuvo que “el diálogo y la diplomacia son herramientas para resolver disputas internacionales”, reportó South China Morning Post.
La declaración ocurrió en medio de las tensiones entre ambos países nacidas a partir del fallo de la Corte Suprema de Panamá que anuló los contratos de concesión de Panama Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, sobre los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en ambos accesos del Canal de Panamá; en una trama que culminó con el traspaso temporal de las operaciones a APM Terminals y TIL Panama, filiales de Maersk y MSC, respectivamente.
Durante el debate convocado por China en el marco de la presidencia rotativa que ejerce en mayo sobre el Consejo de Seguridad, el canciller panameño señaló que Panamá “nació para conectar océanos, continentes, culturas y economías”, y defendió un multilateralismo orientado a prevenir conflictos y ofrecer respuestas concretas.
Cabe recordar que, según información entregada por Panamá, que, en abril pasado, 136 de las 164 detenciones de buques realizadas en puertos chinos correspondieron a buques mercantes abanderados en Panamá, cifra equivalente a más del 82% del total. El presidente José Raúl Mulino calificó la situación como un “mensaje político” y señaló que no consideraba justo que las naves del registro de buques panameño fuesen utilizadas para ejercer presión.
El canciller panameño y Wang Yi tenían previsto sostener una reunión bilateral al margen de la sesión del Consejo de Seguridad. Sin embargo, ninguna de las partes informó oficialmente detalles sobre un posible encuentro.
En paralelo, Panamá sumó un nuevo respaldo internacional relacionado con la neutralidad del canal. Austria anunció su adhesión al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá de 1977, sumándose a Suiza y Portugal, que también comunicaron recientemente su incorporación.
Con ello, más de 40 países forman parte del tratado que establece el compromiso de respetar la neutralidad permanente del Canal de Panamá y garantizar el libre tránsito de buques de todas las naciones. China no figura entre los Estados adherentes.
Por MundoMaritimo
CK Hutchison califica como ilegal fin de concesiones en Balboa y Cristóbal tras toma estatal de ambas terminales
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