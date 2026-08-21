ONE destacó el rol de los servicios de valor agregado para proteger los embarques frente a disrupciones logísticas, planteando que reservar un servicio de transporte marítimo es solo el primer paso de un proceso que puede verse afectado por múltiples variables externas, desde fenómenos meteorológicos extremos hasta conflictos laborales.

“Reservar un embarque en ONE QUOTE es solo el comienzo del viaje de una carga”, señala la línea naviera, que plantea que la rapidez de los servicios spot permite asegurar una tarifa de manera inmediata, pero que el traslado físico de un contenedor está sujeto a numerosas variables externas.

A través de su plataforma digital ONE QUOTE, la línea naviera permite a los clientes acceder a tarifas spot, visualizar de manera transparente el precio total del embarque y contratar servicios adicionales destinados a reducir el impacto de eventuales interrupciones durante el traslado de la carga.

Riesgos durante el tránsito

La línea naviera advierte que la volatilidad de las cadenas de suministro puede generar costos y retrasos inesperados. Entre los principales factores se encuentran los fenómenos meteorológicos extremos, desastres naturales, congestión portuaria y conflictos laborales, capaces de interrumpir tanto las operaciones portuarias como el transporte terrestre asociado.

ONE cita como ejemplo el supertifón Ragasa, que a fines de septiembre de 2025 obligó a suspender operaciones en importantes hubs de Asia Oriental, entre ellos Shenzhen, Guangzhou y Hong Kong, debido a marejadas y anegamientos.

Estos eventos pueden provocar interrupciones en las operaciones portuarias y en las redes de transporte terrestre, generando retrasos en las entregas y costos adicionales para los operadores logísticos y dueños de carga.

A ello se suman las huelgas y conflictos laborales, que pueden paralizar las operaciones y generar acumulaciones de carga en los sistemas carreteros, ferroviarios y de transporte fluvial interior. En este contexto, ONE advierte que estos conflictos pueden hacer que “la rapidez de la reserva inicial pierda relevancia si la carga no puede moverse”.

La naviera sostiene que el clima extremo y las huelgas laborales son solo dos ejemplos de los factores externos capaces de alterar una cadena de suministro, por lo que considera necesario anticiparse a sus posibles efectos.

Servicios para reducir exposición

Frente a estos riesgos, ONE plantea que los servicios de valor agregado (VAS) permiten a los dueños de carga anticiparse a posibles disrupciones y reducir los denominados costos ocultos de la logística. “Al invertir en estos servicios al momento de realizar la reserva, se pueden reducir significativamente los costos ‘ocultos’ de la logística”, señala la línea naviera al explicar el rol de estas alternativas.

Entre las opciones disponibles se encuentra la garantía de espacio y equipos, que busca evitar que una carga sea postergada a una salida posterior debido a sobreventa de capacidad o congestión. Este servicio entrega prioridad de embarque y permite fijar el precio al momento de realizar la reserva.

Otra alternativa corresponde a la compra de tiempo libre adicional, tanto en origen como en destino. Esta opción permite contar con un margen adicional frente a eventuales retrasos derivados de falta de camiones, demoras en la producción u otras dificultades en el transporte terrestre.

ONE señala que la cantidad de días adicionales dependerá de las características de cada operación, por lo que recomienda monitorear los tiempos estimados de arribo (ETA) y los tiempos de permanencia de los contenedores en los puertos.

Según la línea naviera, durante 2025 los principales hubs portuarios llegaron a registrar retrasos promedio de entre seis y diez días debido a la congestión. En este contexto, adquirir entre siete y diez días adicionales de tiempo libre por sobre el período estándar puede contribuir a reducir la exposición a disrupciones de duración intermedia.

Protección integrada en la reserva

ONE explica que estos servicios pueden incorporarse directamente durante el proceso de reserva a través de ONE QUOTE, sin necesidad de recurrir a intermediarios o realizar trámites separados.

El proceso contempla evaluar previamente los riesgos asociados a la ruta, seleccionar las extensiones de tiempo libre o garantías de espacio requeridas y obtener una confirmación inmediata al momento de completar la reserva.

“Su protección queda asegurada en el momento en que se envía la reserva”, destaca ONE al describir el proceso de contratación de estos servicios dentro de su plataforma digital.

De esta manera, la línea naviera plantea que la contratación anticipada de estos servicios permite pasar de una gestión centrada únicamente en asegurar una tarifa a una estrategia orientada a fortalecer la resiliencia de la cadena logística y reducir el impacto financiero de eventuales disrupciones.

Por MundoMaritimo