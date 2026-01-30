Los mercados globales de café y cacao están atravesando una transformación estructural que marca el fin del flujo lineal tradicional desde los países productores hacia los consumidores. Según Ocean Network Express (ONE), hoy el sector se mueve hacia un modelo más complejo, donde los países de origen “están capturando mayor valor al aumentar tanto el consumo doméstico como la exportación de productos procesados de alto valor”, rompiendo el paradigma que los limitaba al rol de simples proveedores de materias primas.
Este giro responde a una combinación de factores: cambios en la oferta y la demanda, impacto del cambio climático, nuevas geografías de consumo y una mayor sofisticación de las cadenas logísticas. El resultado es un punto de inflexión para la industria, que obliga a replantear estrategias de abastecimiento, producción y transporte.
Productores que ya no solo exportan materias primas
Una de las tendencias más relevantes es la decisión de los países agrícolas de procesar localmente el café y el cacao en lugar de exportarlos en estado bruto. “Esta estrategia les permite capturar mayor valor”, señala ONE.
En el mercado del café, aunque las exportaciones se han visto presionadas por eventos climáticos y medidas arancelarias, los principales países productores están fortaleciendo su consumo interno. Brasil es el ejemplo más claro: “el consumo doméstico de café instantáneo alcanzó un máximo histórico en 2024”, mientras que sus exportaciones de este producto procesado crecieron un récord de 13% interanual en el mismo año.
El cacao sigue un camino similar. Tras imponer impuestos a la exportación de granos crudos y ofrecer incentivos al procesamiento local, Indonesia redujo drásticamente sus embarques del commodity desde 2011 y se consolidó como exportador de manteca y polvo de cacao. Costa de Marfil y Ghana, los mayores productores mundiales, también avanzan en esta dirección, con metas agresivas para aumentar sus tasas de procesamiento local. De hecho, “los movimientos de carga desde Costa de Marfil a Estados Unidos muestran que el volumen exportado de pasta de cacao procesada superó al de granos crudos en 2022”.
Incertidumbre en el suministro y diversificación de orígenes
El cambio estructural también está siendo impulsado por la inestabilidad en la oferta, especialmente en el cacao. Las exportaciones de Costa de Marfil y Ghana han caído por una combinación de factores: cambio climático, enfermedades y envejecimiento de los árboles, lo que ha limitado los ingresos de los agricultores.
Esta vulnerabilidad ha modificado el equilibrio global. “En 2015, ambos países representaban el 52% de las exportaciones mundiales de granos de cacao, pero su participación conjunta cayó al 32% en 2024”, detalla ONE. Frente a este escenario, los compradores internacionales están recurriendo a “países semi-productores”, como Ecuador, Nigeria y Camerún, que hoy se consolidan como nuevos polos de abastecimiento.
Nuevas exigencias logísticas
El paso hacia productos procesados introduce mayores exigencias para el transporte. La manteca de cacao, por ejemplo, “tiene un punto de fusión bajo, cercano a los 37 °C”, por lo que, según la ruta, puede requerir aislamiento, contenedores refrigerados o soluciones logísticas especializadas para preservar su integridad.
China y el surgimiento de un nuevo eje comercial
En paralelo, el consumo en Asia está reconfigurando las rutas globales. China emerge como un actor clave en el café: su consumo per cápita anual casi se duplicó entre 2016 y 2023, y se proyecta que alcance 30 tazas en 2025. Esta expansión ya impacta el comercio: “una marca local china ha más que duplicado su contrato para comprar café brasileño, comprometiéndose a 240.000 toneladas hasta 2029”.
Como resultado, China pasó del puesto 35 al 12 en participación global de exportaciones de café entre 2015 y 2024, lo que refuerza la necesidad de servicios marítimos regulares entre Sudamérica y Asia.
Un mercado en transición
Para ONE, estos cambios —mayor procesamiento local, diversificación de orígenes y nuevos polos de consumo— “introducen nuevas complejidades para el transporte”. En este contexto, la línea naviera se posiciona como un socio estratégico, capaz de anticipar y adaptarse a la transición desde materias primas hacia productos de mayor valor, garantizando soluciones logísticas confiables para una cadena de suministro que ya no es lineal, sino verdaderamente global.
Por MundoMaritimo
