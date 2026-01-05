El desarrollo del Corredor Bioceánico abre una ventana estratégica para avanzar hacia una logística regional más eficiente, integrada y competitiva, especialmente en una macrozona que conecta a Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Para Logística Inteligente (LI), la oportunidad no se limita a la infraestructura vial, sino que apunta a la creación de nodos logísticos de consolidación, transferencia y apoyo operativo, capaces de reducir costos, tiempos y fricciones en el comercio internacional.

Desde la mirada de la compañía, la región enfrenta hoy la necesidad de simplificar flujos transfronterizos y capturar economías de escala reales. “La oportunidad está en desarrollar infraestructura logística eficiente y de bajo costo, orientada específicamente a facilitar el tránsito de bienes de importación y exportación”, señala Alex Belmar, Agente Zona Norte de LI, aludiendo al potencial aún no explotado del corredor.

Uno de los principales desafíos, advierte el ejecutivo, es superar la visión del corredor como una obra física y evolucionar hacia un verdadero corredor logístico integral. Esto implica armonización normativa, interoperabilidad tecnológica, intermodalismo efectivo y servicios de valor agregado. En ese contexto, subraya que “muchas de las ineficiencias actuales no están en el transporte en sí, sino en la descoordinación entre sistemas aduaneros, plataformas de información y marcos regulatorios”, un factor que hoy limita la competitividad regional.

Paradójicamente, el carácter todavía incipiente del comercio a través del Corredor Bioceánico representa, a juicio de LI, una ventaja estratégica. La ausencia de grandes volúmenes consolidados permite diseñar procesos logísticos digitalizados desde su origen, sin cargar con ineficiencias heredadas. “Hemos detectado, a partir de nuestros clientes, que incluso el comercio retail transfronterizo presenta brechas importantes en información, costos y tiempos”, explica Belmar, particularmente en zonas cercanas a Antofagasta y los cruces cordilleranos, donde se abre espacio para soluciones logísticas modernas.

En este escenario, LI busca posicionarse como aliado estratégico para los distintos actores de la cadena. Su presencia y conocimiento local en Antofagasta y el norte de Chile, sumados a acuerdos con armadores y puertos, experiencia en logística compleja y un uso intensivo de información digitalizada y trazabilidad, constituyen su principal propuesta de valor. “Nuestro enfoque es acompañar a los clientes desde el diseño hasta la operación del flujo logístico, reduciendo riesgos y mejorando la eficiencia”, destaca el ejecutivo.

La especialización de la compañía está puesta principalmente en cargas mineras, cargas peligrosas y proyectos especiales, aunque su alcance se ha ampliado a partir del trabajo conjunto con Mercure SRL, empresa argentina con la que están desarrollando capacidades para atender cargas marítimas, aéreas y consolidadas. Esta alianza busca actuar como un puente logístico regional entre distintos países de Sudamérica y Estados Unidos.

De cara al futuro, el Corredor Bioceánico Trópico de Capricornio es visto por LI como una oportunidad histórica para integrar el Atlántico y el Pacífico bajo esquemas intermodales modernos, apoyados en planificación avanzada, digitalización y trazabilidad en tiempo real. “Bien desarrollado, el corredor puede convertirse en un sistema logístico de clase mundial, capaz de atraer inversiones y fortalecer la competitividad regional”, proyecta Belmar.

Finalmente, desde LI destacan el trabajo público-privado que se está gestando en torno a esta iniciativa. “Agradecemos al equipo del Gobierno Regional de Antofagasta, y en especial a Claudio Pizarro-de la Unidad de Relaciones Internacionales (URAI) del Gobierno Regional de Antofagasta- por permitirnos ser parte de la red de soporte de este proyecto estratégico”, señala el ejecutivo. En paralelo, la compañía avanza junto a Mercure SRL y una red logística regional y en Estados Unidos en un proyecto que esperan oponer en marcha a partir del primer trimestre de 2026, con el objetivo de convertirse en una de las primeras alianzas estratégicas plenamente operativas bajo el marco del Corredor Bioceánico, con un claro foco logístico.

Por MundoMaritimo