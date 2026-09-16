El secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, realizó un llamado a los Estados miembros para que se abstengan de realizar acciones que pongan en peligro a los buques mercantes y arriesguen la vida de las tripulaciones. El anuncio se da en medio de las graves repercusiones de las tensiones geopolíticas en el sector del transporte marítimo.

Durante su intervención ante el Subcomité de Transporte de Cargas y Contenedores de la OMI, el secretario general, declaró que “Estamos llegando a un punto en que estos conflictos se utilizan como pretexto para atacar buques mercantes y tripulantes inocentes. No utilicen estos conflictos para atacar a gente de mar inocente”.

Desde que comenzó el conflicto actual en Medio Oriente el 28 de febrero, la OMI ha verificado 80 ataques contra buques internacionales en el sEtrecho de Ormuz y sus alrededores, que han provocado la muerte de al menos 22 tripulantes y heridas a muchos otros.

En el Mar Negro y el Mar de Azov, se han registrado decenas de víctimas mortales como consecuencia de ataques a buques mercantes internacionales en los últimos meses, aunque resulta difícil verificar las cifras exactas.

Ataques se reanudan

Los ataques en el Mar Rojo también se han reanudado, confirmándose cuatro víctimas mortales en el último ataque perpetrado por los hutíes contra un buque mercante el 11 de agosto.

Domínguez también hizo hincapié en que los ataques en estos conflictos no son atribuibles a un solo actor: “En el Estrecho de Ormuz, no es solo un país el que ataca a los buques mercantes. En el Mar Negro y el Mar de Azov, tampoco es solo un país el que ataca a las naves”.

Subrayó que abordar las causas profundas de estos conflictos geopolíticos escapa al ámbito de competencia de la OMI, pero que su impacto es cada vez más evidente en el comercio marítimo mundial y las operaciones de transporte marítimo. Instó a los delegados a plantear estas repercusiones en el transporte marítimo internacional a sus gobiernos y en los foros internacionales pertinentes. Cuando se interrumpen las operaciones de transporte marítimo, las consecuencias se extienden mucho más allá del sector marítimo, afectando a las economías, las cadenas de suministro y la vida cotidiana.

“Les pido que compartan estas repercusiones con los organismos pertinentes de sus países para que puedan abordarse en el seno de las Naciones Unidas, según corresponda… Les corresponde a ustedes, a sus capitales y a los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, abordar las causas profundas y encontrar soluciones”, enfatizó.

La Secretaría de la OMI dijo que está dispuesta a contribuir a la búsqueda de soluciones viables para el sector del transporte marítimo que los Estados miembros puedan proponer a nivel técnico y operativo.

Actualmente, el Subcomité de Transporte de Cargas y Contenedores se está reuniendo en Londres desde 14 al 18 de septiembre para debatir cuestiones de seguridad relacionadas con el transporte marítimo de cargas peligrosas, cargas granelera y de contenedores.

Por MundoMaritimo