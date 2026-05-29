Los recientes ataques a buques en tránsito por el Estrecho de Ormuz evidencian que los riesgos para los armadores en el Golfo Pérsico continúan siendo “muy reales”, independientemente de que se alcance o no un eventual acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, según advirtió el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth.
Durante una entrevista con Bloomberg TV, el ejecutivo señaló que durante esta semana se han registrado nuevos episodios de actividad militar en la zona, algunos de los cuales no han sido difundidos públicamente. “Ha habido buques en tránsito que han sufrido ataques. Puede que no ocurra todos los días, pero sí ha habido múltiples incidentes”, afirmó Wirth, subrayando el complejo escenario de seguridad que enfrentan actualmente las operaciones marítimas en una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo.
El ejecutivo indicó además que Chevron no contempla pagar peajes o tarifas adicionales para movilizar naves a través del Estrecho de Ormuz. Actualmente, la compañía mantiene seis naves fletadas operando en esa vía marítima, aunque aclaró que la decisión final de navegar por el estrecho corresponde a los armadores.
En ese contexto, sostuvo que tanto los armadores como las aseguradoras deberán sentirse seguros respecto de las condiciones de navegación antes de retomar con normalidad el movimiento de petróleo a través del corredor marítimo.
Wirth añadió que la reactivación del tráfico dependerá también de la disposición de las navieras a volver a enviar buques a una zona donde algunas permanecieron atrapadas durante meses junto a sus tripulaciones. “Los armadores tienen que sentirse cómodos enviando nuevamente sus buques después de haber tenido naves y tripulaciones atrapadas durante meses. Puede que algunos no estén dispuestos a devolver toda su flota a la zona”, concluyó.
Precios del petróleo registran caída
Los precios del petróleo registraron una caída cercana al 2% este 29 de mayo y se encaminan a cerrar su mayor descenso semanal desde inicios de abril. El crudo Brent para entrega en julio, cuyo contrato expira este viernes, retrocedía US$1,89, equivalente al 2%, hasta US$91,82 por barril. En tanto, el contrato más activo para agosto descendía también US$1,89, situándose en US$90,81 por barril. Por su parte, el WTI estadounidense caía US$1,70, o 1,9%, hasta US$87,20 por barril.
Con ello, el Brent acumula una baja semanal cercana al 11%, la más pronunciada en siete semanas, mientras que el WTI registra un retroceso próximo al 10%, marcando su peor desempeño semanal en seis semanas. Ambos indicadores alcanzaron además su nivel más bajo desde mediados de abril.
Se debe mencionar en todo caso que en las últimas sesiones, el mercado petrolero ha mostrado una elevada volatilidad, con variaciones de hasta US$6 por barril en ambos contratos de referencia, impulsadas por señales contradictorias respecto a un eventual fin del conflicto con Irán y la posible reapertura del estratégico corredor marítimo, por donde anteriormente transitaba cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.
Japón, altamente dependiente del crudo proveniente de Medio Oriente, registró el mes pasado una caída de 66% en sus importaciones de petróleo respecto de abril del año anterior.
En paralelo, Commerzbank elevó sus proyecciones para el Brent a US$90 por barril hacia fines de septiembre y a US$85 para el cierre del año, considerando un escenario en el que el Estrecho de Ormuz permanezca parcialmente cerrado al tráfico marítimo normal durante otros dos meses.
Asimismo, la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) informó que las reservas estadounidenses de crudo, gasolina y destilados disminuyeron la semana pasada, impulsadas por un aumento de la demanda de refinerías y consumidores, mientras las exportaciones cayeron en 1,16 millones de barriles diarios, hasta 4,4 millones de barriles por día.
Por MundoMaritimo
OMI llama a respetar libertad de navegación tras ataques a buques mercantes en el Estrecho de Ormuz
Unos 500 tanqueros permanecen atrapados en el Golfo Pérsico, incluidos unos 80 VLCCs
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