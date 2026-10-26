Octubre de 2026 se ha convertido en el mes con mayor número de ataques contra buques comerciales en el Estrecho de Ormuz y las vías navegables cercanas, según datos recopilados por el Washington Institute for Near East Policy, centro de estudios estadounidense que monitorea incidentes de seguridad marítima a nivel mundial desde 2017. La intensificación de las hostilidades ha elevado la preocupación por la seguridad de las rutas energéticas y la continuidad del transporte marítimo en Medio Oriente, informa Reuters.

De acuerdo con Noam Raydan, investigadora sénior del instituto y responsable de su mapa interactivo de incidentes marítimos, durante octubre se han registrado 28 ataques confirmados y reportados en el Estrecho de Ormuz y sus alrededores. La cifra eleva a 113 el total de incidentes contabilizados desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el pasado 28 de febrero.

Más del 3,5% de la flota global VLCC afectada

Las cifras recopiladas por el centro de estudios coinciden, en términos generales, con los antecedentes de la Organización Marítima Internacional (OMI), que ha contabilizado 120 incidentes en el Estrecho de Ormuz y otras zonas de Medio Oriente desde el comienzo del conflicto con Irán. Estos registros reflejan el deterioro de las condiciones de seguridad para las naves que continúan operando en la región.

Según una revisión de Reuters basada en información de la OMI y datos de seguimiento de buques de MarineTraffic, más de 30 VLCC han resultado dañados durante los ataques, incluidos 11 únicamente en octubre. Cada una de estas naves tienen capacidad para transportar aproximadamente dos millones de barriles de petróleo crudo.

Los buques afectados representan alrededor del 3,5% de la flota mundial de VLCC, compuesta por más de 900 naves. La situación adquiere especial relevancia considerando que estos buques desempeñan un papel fundamental en el transporte internacional de hidrocarburos, por lo que las interrupciones en sus operaciones pueden generar repercusiones sobre los flujos comerciales y los mercados energéticos.

Pese al incremento de los riesgos, un mayor número de tanqueros ha continuado ingresando al Golfo Pérsico para cargar crudo, impulsado por condiciones comerciales favorables. Entre los principales incentivos destacan tarifas diarias de fletamento superiores a US$1 millón y mayores descuentos ofrecidos por productores regionales respecto del precio de referencia del crudo Brent fechado (Dated Brent).

La consultora griega Marisks señaló que octubre de 2026 se ha consolidado como el período de mayor intensidad de ataques marítimos en el Estrecho de Ormuz y sus áreas adyacentes desde la escalada de hostilidades registrada en marzo. Asimismo, indicó que entre el 5 y el 11 de octubre fueron atacados 12 buques, estableciendo el mayor registro semanal desde el inicio del conflicto.

Subregistro de incidentes y presión sobre los mercados energéticos

De acuerdo con Raydan, la intensificación de los ataques respondería a una estrategia de Irán orientada a ralentizar la recuperación de los embarques y mantener la presión sobre los mercados energéticos internacionales, en vísperas de las elecciones legislativas de mitad de período de Estados Unidos, previstas para noviembre. Esta interpretación coincide con antecedentes publicados previamente por Reuters, que citó a dos altos funcionarios iraníes sobre cambios en las tácticas de Teherán.

Sin embargo, las cifras disponibles podrían no reflejar la totalidad de los incidentes ocurridos en la región. El servicio británico de seguridad marítima UK Maritime Trade Operations (UKMTO), que había registrado 135 incidentes relacionados con el conflicto entre Estados Unidos e Irán hasta el 16 de octubre, advirtió sobre las dificultades para obtener una visión completa de la situación debido a la insuficiente notificación voluntaria por parte de los operadores marítimos.

Los antecedentes de UKMTO también evidencian un fuerte incremento de los daños sufridos por las naves durante octubre, reforzando las preocupaciones sobre la seguridad de la navegación. En este escenario, la persistencia de los ataques mantiene bajo presión a los armadores y operadores de tanqueros, mientras el estrecho de Ormuz continúa siendo un punto crítico para la estabilidad de las cadenas internacionales de suministro energético.

Por MundoMaritimo