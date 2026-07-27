El mercado de fletamento de portacontenedores registró una intensa actividad durante las últimas dos semanas, con un elevado número de contratos cerrados en prácticamente todos los segmentos de capacidad, reporta Alphaliner.
Contrario a las previsiones iniciales, incluso los buques de mayor tamaño experimentaron una fuerte demanda. Las líneas navieras continúan asegurando capacidad con gran anticipación, llegando en algunos casos a pactar entregas que no se concretarán antes de finales de 2028.
Los fletadores muestran optimismo respecto de la evolución del mercado y buscan mantener o recuperar participación. En este contexto, Maersk ha destacado como uno de los actores más activos de las últimas semanas, cerrando nuevos contratos y extendiendo fletamentos de buques de distintas capacidades, frecuentemente con fechas de entrega muy adelantadas.
Al mismo tiempo, las tarifas de fletamento retomaron una tendencia alcista tras varias semanas de estabilidad. En especial, los contratos de menor duración continúan estableciendo nuevos máximos para sus respectivos segmentos.
La fortaleza del mercado de fletamento sigue respaldada por la limitada disponibilidad de buques en numerosos segmentos de tamaño, mientras que la demanda permanece sostenida, desestimando por ahora el impacto que tendrá la amplia cartera de nuevos buques en construcción, cuya incorporación comenzará a sentirse con mayor fuerza a partir de 2027.
Pese a que las tarifas de transporte marítimo continúan retrocediendo —con el Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) cayendo un 7% en las últimas dos semanas tras diez semanas consecutivas de alzas— y a la persistente inestabilidad en Medio Oriente junto con el rápido incremento de los precios del petróleo, las líneas navieras mantienen su estrategia de asegurar la mayor cantidad posible de buques modernos y eficientes.
Buques de 13.500 a 18.000 TEUs
La demanda por buques ULCS (Ultra Large Container Ships) de entre 13.500 y 18.000 TEUs continúa firme, impulsando la firma de contratos con entregas programadas incluso para 2028. Tras el reciente fletamento de dos unidades de 14.000 TEUs controladas por CP Offen a Maersk por siete años y una tarifa de US$42.000 diarios, se estima que el mismo armador extendió el contrato de otros cinco buques gemelos con MSC en condiciones similares.
Estas operaciones, acordadas con varios años de anticipación, reflejan el interés de las navieras por asegurar este tipo de naves, consideradas estratégicas para la operación de numerosas rutas marítimas.
Buques 7.500-13.499 TEUs
La alta demanda por buques VLCS (Very Large Container Ship, de 7.500-13.499 TEUs) continúa impulsando contratos de fletamento y extensiones con varios años de anticipación. Entre las operaciones más destacadas figura la extensión de dos portacontenedores de 9.784 TEUs de CP Offen, que habrían sido contratados para entregas a partir de finales de 2028, con MSC como probable fletador.
Asimismo, la naviera suiza también estaría vinculada a la extensión por tres años del portacontenedores “Conti Annapura” (8.189 TEUs), a una tarifa de US$32.000 diarios, con inicio previsto para el segundo semestre de 2028.
Por MundoMaritimo
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