El mercado de fletamento de portacontenedores continúa mostrando una elevada fortaleza, con una oferta de buques disponibles que permanece restringida frente a una demanda sostenida por capacidad de todos los tamaños, reporta Alphaliner.

De acuerdo con la consultora, “el mercado de fletamento de contenedores sigue siendo muy fuerte, con pocos indicios de que vaya a cambiar de rumbo en el corto plazo”. La escasez de buques disponibles para entrega inmediata se mantiene como el principal factor que sostiene los niveles de tarifas, especialmente en buques sobre los 3.000 TEUs.

Alphaliner señala que la falta de disponibilidad de naves está afectando particularmente la actividad de contratos, manteniendo bajo el volumen de operaciones concretadas. Sin embargo, en los segmentos inferiores a 3.000 TEUs existe una mayor liquidez relativa, lo que ha permitido un mayor número de acuerdos, aunque “la oferta apenas logra satisfacer la demanda”, manteniendo las tarifas en niveles robustos.

La consultora agrega que los armadores no operadores de buques (NOO) continúan consiguiendo contratos de empleo de largo plazo, alcanzando períodos de hasta 24 meses para buques más modernos o con mejores especificaciones.

En el segmento de portacontenedores VLCS (7.500-13.000 TEUs), la actividad se mantuvo prácticamente paralizada durante las últimas dos semanas, sin nuevos contratos registrados por Alphaliner. La consultora atribuye esta situación principalmente a la continua escasez de buques disponibles para entrega inmediata, pese a que la demanda continúa activa.

El segmento LCS (5.300-7.499 TEUs) también presentó una actividad limitada debido a la casi inexistencia de tonelaje disponible. Durante el período analizado solo se registró un acuerdo: el portacontenedores “BZ Chongfu”, de 6.078 TEUs y construido en 2000, fue fletado por PIL por 24 meses a una tarifa cercana a US$50.000/día.

Alphaliner indicó además que el interés por este tipo de naves continúa elevado, destacando que el armador alemán Peter Döhle Schiffahrts-KG está vinculado a una orden de seis buques de 6.400 TEUs en astilleros chinos, con entregas previstas para 2029. Asimismo, el armador chino Shishi Yongli Shipping encargó dos buques de 6.100 TEUs, probablemente destinadas al mercado de fletamento.

En el segmento Panamax Clásico (4.000-5.299 TEUs), no se registraron nuevos contratos durante las últimas dos semanas. No obstante, dos buques nuevos de manga ancha fabricados en China, de 4.350 TEUs cada uno, fueron contratados con entregas futuras por períodos de 24 meses a tarifas de US$44.000/día. Según la consultora, con una oferta limitada y una demanda que se mantiene activa, “los Panamax Clásicos continuarán generando tarifas sólidas para los NOO en el futuro previsible”.

Una de las señales más relevantes de la fortaleza del mercado se observa en el segmento de 3.000 a 3.800 TEUs, donde la escasez de buques ha impulsado nuevas alternativas para incorporar capacidad. La consultora destacó que un armador chino convirtió un granelero tipo Kamsarmax de 82.000 toneladas en un portacontenedores con capacidad para 3.607 TEUs, incluyendo espacio para 200 contenedores refrigerados. Alphaliner señaló que esta transformación “está estableciendo una nueva tendencia en la industria que podría extenderse a otros buques si la demanda de capacidad para el mercado de fletamento continúa siendo fuerte”.

En cuanto a operaciones tradicionales dentro de este segmento, la consultora registró el fletamento del portacontenedores nuevo “Fei Hong Da 86”, de 3.004 TEUs, por parte de TS Lines por un período de 24 meses, a una tarifa reportada de US$35.500/día.

Por MundoMaritimo