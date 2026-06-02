El mercado de fletamento de portacontenedores continúa mostrando una notable estabilidad, con una demanda sostenida de capacidad que sigue respaldando tarifas saludables en prácticamente todos los segmentos, según el más reciente análisis de Alphaliner.

La consultora señala que, pese a la incertidumbre generada por la situación en Medio Oriente, el mercado mantiene una dinámica favorable para los armadores. “La demanda de capacidad sigue siendo sostenida en todos los segmentos y, dada la persistente escasez de buques, especialmente sobre los 3.000 TEUs, las tarifas de fletamento continúan en niveles saludables”, destaca el informe.

En algunos casos, incluso se observa un fortalecimiento adicional de las tarifas, particularmente para los portacontenedores modernos y de mayor eficiencia energética. Los fletadores continúan privilegiando este tipo de unidades debido al contexto de precios del combustible, que siguen siendo elevados.

Durante las últimas semanas, la mayor parte de la actividad de contratación se concentró en los segmentos inferiores a 2.000 TEUs, donde existe una disponibilidad de naves ligeramente superior a la observada en los tamaños mayores. Por el contrario, la actividad en los segmentos de mayor capacidad sigue siendo reducida debido a la escasez de buques disponibles.

Alphaliner también observa un aumento en los contratos anticipados de buques pequeños, especialmente de los más modernos. Diversos portacontenedores tipo “Bangkokmax”, con capacidades entre 1.700 y 1.900 TEUs, han sido contratados o han extendido sus acuerdos para entregas previstas durante el tercer y cuarto trimestre de este año e incluso para comienzos de 2027.

Aun cuando estas contrataciones consideran entregas futuras, las condiciones obtenidas por los armadores no operadores (NOO) continúan siendo sólidas. Según el reporte, son habituales acuerdos por 24 meses en torno a US$25.000/día o contratos de 12 meses cercanos a US$30.000/día.

Recuperación de los mercados de carga

En paralelo, las tarifas de transporte de carga muestran señales de recuperación en diversas rutas. El Índice de Carga Contenerizada de Shanghái (SCFI) registró un nuevo avance, completando cuatro semanas consecutivas al alza.

De acuerdo con Alphaliner, los volúmenes de carga se mantienen firmes en numerosas rutas, especialmente en las Norte-Sur, mientras que la gestión de capacidad por parte de las líneas navieras parece estar siendo más eficiente.

Sin embargo, el mercado sigue atento a la evolución de la situación geopolítica en Medio Oriente. El informe advierte que el escenario en el estrecho de Ormuz permanece estancado, sin acuerdos claros entre Estados Unidos e Irán. Aunque algunos buques continúan transitando por la zona, la mayoría sigue evitando el área, lo que mantiene la preocupación dentro de la industria marítima.

Cautela en los segmentos de mayor tamaño

Pese a la fortaleza general del mercado, Alphaliner identifica algunos factores que podrían moderar el optimismo. Entre ellos destaca el deterioro de los resultados financieros de varias líneas navieras durante el primer trimestre, con compañías que han registrado una rápida disminución de beneficios o incluso pérdidas. “Eso nunca es una buena noticia para el mercado de fletamento y podría afectar la demanda de capacidad en algún momento si las líneas navieras no logran revertir su situación financiera”, advierte la consultora.

Esta mayor prudencia también parece reflejarse en el segmento de los buques de gran capacidad. Durante las últimas dos semanas no se registraron nuevas contrataciones de portacontenedores VLCS de entre 7.500 y 13.000 TEUs. Si bien la demanda persiste, Alphaliner observa una mayor cautela por parte de las líneas navieras al momento de comprometerse con capacidad para períodos futuros.

En tanto, el segmento de los portacontenedores Classic Panamax de entre 4.000 y 5.299 TEUs continuó mostrando una actividad limitada, con escasas operaciones concretadas y negociaciones concentradas principalmente en buques disponibles para fechas futuras.

Por MundoMaritimo