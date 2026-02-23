El mercado de fletamento de portacontenedores continúa mostrando una solidez que contrasta con la sostenida caída de las tarifas de flete, en un escenario donde la demanda por capacidad se mantiene elevada y la oferta disponible sigue siendo limitada, particularmente en los segmentos de mayor tamaño. De acuerdo con Alphaliner, el mercado de fletamento de contenedores mantiene una trayectoria alcista y su notable fortaleza se contrapone con la continua disminución de las tarifas de carga.

La demanda por capacidad permanece alta en todos los segmentos y la baja actividad de fijaciones observada en algunos tramos, especialmente por sobre los 4.000 TEUs, se atribuye esencialmente a la persistente escasez de buques disponibles de manera inmediata y a la muy limitada oferta prevista para los próximos meses.

Como testimonio de la sostenida demanda, el interés en nuevas construcciones por parte tanto de líneas navieras como de armadores no operadores (NOOs) no muestra señales de desaceleración y prácticamente cada semana surgen nuevos proyectos.

Por debajo de los 4.000 TEUs, el mercado se mantiene dinámico gracias a una mayor liquidez de capacidad y a una demanda robusta. Todo tipo de naves, independientemente de su edad y tamaño, disfrutan de un entorno comercial favorable.

Estabilidad del mercado de fletamento dependerá de la demanda

El saludable estado del mercado de fletamento, en contraste con la continua caída de las tarifas de carga, plantea capacidad sobre cuánto tiempo más podrá sostenerse esta bonanza para los proveedores de tonelaje.

El viernes, el Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) registró su sexta semana consecutiva a la baja, acumulando una pérdida de 24% en lo que va del año. La mayoría de las principales rutas comerciales muestran descensos, lo que evidencia la dificultad de las líneas navieras para contener la erosión de los fletes, pese a recortes de capacidad y cancelaciones de itinerarios.

Con el inicio de las celebraciones del Año Nuevo chino, los volúmenes de carga desde Asia, especialmente desde China, se mantendrán moderados al menos hasta comienzos de marzo, lo que difícilmente contribuirá a una recuperación del mercado.

De este modo, la evolución del mercado de fletamento dependerá en gran medida de cómo repunte la demanda de carga tras las festividades asiáticas.

No obstante, los armadores no operadores pueden mantener cierto optimismo: mientras persista la limitada oferta de capacidad —especialmente en los tamaños superiores a 4.000 TEUs— resulta poco probable que se produzca una corrección sustancial en las tarifas de fletamento en el corto plazo.

Principales segmentos de tamaños de buques

El segmento de Very Large Container Ships (VLCS) de entre 7.500 y 13.000 TEUs no registró nuevas fijaciones en las últimas dos semanas, de acuerdo con datos de Alphaliner, un escenario que no sorprende considerando la marcada escasez de capacidad disponible en el corto plazo y la limitada oferta proyectada para 2026.

En tanto, el segmento Panamax Clásicos de 4.000–5.299 TEUs registró una quincena tranquila, sin nuevas fijaciones reportadas, en un contexto marcado por la escasez de buques disponibles de forma inmediata y una limitada oferta proyectada hacia adelante, pese a que la demanda se mantiene activa.

Por MundoMaritimo