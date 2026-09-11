Maersk prevé ampliar su flota de portacontenedores, en un giro estratégico impulsado por la visión de su CEO, Vincent Clerc, quien considera que la pandemia de Covid-19 modificó de manera fundamental la economía del transporte marítimo y dio paso a un mercado más inestable, pero con un potencial de rentabilidad superior, reportó Bloomberg.
La perspectiva más favorable representa una recalibración de la estrategia de integración adoptada por Maersk hace más de una década, cuyo objetivo era, entre otros aspectos, reducir la exposición de la compañía a la volatilidad de los mercados de fletes mediante una mayor diversificación hacia los servicios logísticos.
Sin embargo, Clerc sostuvo que el escenario actual exige asumir nuevamente ese desafíoy otorgar mayor espacio para el crecimiento del negocio naviero, lo que requerirá incrementar la capacidad de la flota.
“Desde la pandemia, la forma en que se fijan las tarifas del transporte marítimo ha cambiado fundamentalmente”, señaló Clerc durante una conferencia de prensa realizada el recientemente en Copenhague. Según el ejecutivo, el mercado cuenta actualmente con un piso natural para las tarifas, lo que permite obtener niveles de rentabilidad superiores a los observados antes de la pandemia.
Antes de la crisis sanitaria, Maersk consideraba que el transporte marítimo seguiría siendo un negocio complejo y buscaba limitar su exposición relativa a los mercados de fletes, aunque manteniendo una escala suficiente para competir.
Esta estrategia coincidió con un profundo cambio en el liderazgo del transporte marítimo de contenedores. Maersk, que durante décadas fue la mayor línea naviera del mundo por capacidad, perdió esa posición frente a Mediterranean Shipping (MSC) en 2022, luego de que su competidor acelerara la expansión de su flota y aprovechara el fuerte incremento de las tarifas y la escasez de capacidad registrada durante la pandemia.
Demanda sostiene perspectivas
Clerc ahora observa mejores perspectivas de largo plazo para el negocio, aunque reconoce que los resultados continuarán mostrando volatilidad. La demanda ha demostrado ser más resistente de lo previsto, impulsada, entre otros factores, por la transición global hacia la electrificación y el aumento de los envíos de baterías, vehículos eléctricos y equipamiento destinado a centros de datos.
Esta fortaleza ya se refleja en los resultados de Maersk. En agosto, la compañía elevó por segunda vez en siete semanas sus proyecciones de resultados para 2026, favorecida por mayores tarifas de flete y una demanda global superior a las expectativas.
A este escenario se suma un factor estructural: años de baja inversión en infraestructura portuaria y terrestre han generado cuellos de botella que, a juicio de Clerc, podrían contribuir a una mayor frecuencia de episodios de fuerte incremento en las tarifas de flete.
Mientras la incorporación de nuevos buques puede concretarse en un período relativamente acotado, la ampliación de terminales, ferrocarriles y otras infraestructuras terrestres requiere varios años.
Maersk anticipa más buques
Para Maersk, la consecuencia de este escenario es directa. “Vamos a necesitar más buques”, afirmó Clerc, aunque evitó precisar cuántas naves adicionales contempla la compañía. La eventual expansión se produciría, no obstante, en un momento en que la industria de contenedores enfrenta una ola de nuevas entregas de buques, situación que ha elevado las preocupaciones sobre una eventual sobrecapacidad y una presión a la baja sobre las tarifas.
El CEO de Maersk reconoció este riesgo y admitió que actualmente “hay demasiados buques” y que el libro de órdenes de la industria es demasiado grande. Sin embargo, sostuvo que los cuellos de botella estructurales presentes en otros puntos de la cadena de suministro han modificado el equilibrio del mercado.
En este contexto, Clerc describió la transformación del transporte marítimo como un tránsito desde un mercado marcado por la inestabilidad y tarifas promedio bajas hacia otro caracterizado por “algo que es aún más volátil, pero con un promedio más alto”.
El ejecutivo también anticipó que esta nueva dinámica mantendrá una estrecha relación entre la evolución de los mercados de fletes y la valorización bursátil de Maersk. A su juicio, las tarifas continuarán teniendo “una influencia muy, muy fuerte” sobre el precio de las acciones de la compañía y este vínculo no cambiará en el corto plazo.
Por MundoMaritimo
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