El transporte marítimo de gas licuado de petróleo (GLP) continuará marcado por la inestabilidad en 2026, según un reciente análisis de Drewry. La consultora proyecta que, pese al repunte del comercio global de GLP, el fuerte aumento de la flota, la debilidad del sector petroquímico chino y los riesgos geopolíticos seguirán presionando las tarifas. En este contexto, se espera que los fletes para very large gas carriers (VLGC) caigan 5% en 2026, promediando USD 40.000 diarios, una baja más moderada que el retroceso del 20% observado en 2025.

Comercio global al alza, pero ¿será suficiente?

Drewry anticipa que el comercio mundial de GLP crecerá 6% en 2026, sustentado en mayores exportaciones desde Estados Unidos y Medio Oriente. Asia continuará siendo el principal polo de demanda, apoyado en la tregua arancelaria de 12 meses entre Estados Unidos y China, que “ha mejorado las percepciones de mercado” y permitirá el regreso de compradores chinos al mercado spot. No obstante, persiste incertidumbre sobre si el acuerdo se mantendrá hasta noviembre de 2026, lo que convierte la política comercial bilateral en un factor decisivo para el próximo año.

Otros países asiáticos también incrementarán sus compras de GLP estadounidense, en línea con los acuerdos firmados en 2025. India, por ejemplo, importará 2,2 millones de toneladas adicionales bajo su reciente pacto con Washington. A la vez, Medio Oriente está reduciendo agresivamente sus precios para atraer contratos a término. En este escenario, Drewry subraya que “el patrón comercial (con sus opciones de exportación) será un factor clave que impactará la demanda de toneladas-milla en 2026”.

Luces y sombras desde China

Pese a que la demanda china de GLP crecerá en 2026, enfrentará presiones derivadas de un consumo petroquímico debilitado, baja rentabilidad en el segmento y una política comercial inestable. La consultora advierte que “las políticas comerciales de China y el desempeño de su sector petroquímico tendrán un impacto directo en el desempeño del transporte marítimo de GLP en 2026”.

La demanda industrial también mostrará una trayectoria divergente: mientras las plantas de deshidrogenación de propano (PDH) aumentarán su consumo de GLP, varios steam crackers reducirán su uso por márgenes estrechos o incluso paros de producción. Las unidades flexibles optarán por alternativas como nafta o etano, y el consumo residencial y comercial seguirá cayendo ante el avance del gas natural, la electrificación y las energías renovables.

Aumento de la flota presionará los ingresos

El mayor desafío del mercado será la expansión de la oferta. En ese ámbito, las órdenes de construcción contemplan 98 entregas previstas para 2026, entre ellas 21 very large gas carrier (VLGC) y 10 very large ammonia carriers (VLAC). Este salto ampliará el desbalance entre oferta y demanda, debilitando las tarifas incluso con una demanda asiática firme. Drewry detalla que “la expansión de la flota fue moderada en 4% en 2025… pero se acelerará a 7% en 2026 y alcanzará un peak de 16% en 2027”.

Un mayor número de ingreso a dique seco y más tránsitos por el Cabo de Buena Esperanza podrían ayudar a absorber parte del exceso de capacidad, pero no se prevé una ola de desguaces, ya que los retornos todavía son atractivos y la incertidumbre empuja a los armadores a retener buques antiguos.

Geopolítica: los cuatro factores a seguir

El escenario global suma riesgos que podrían alterar los flujos:

Sanciones a Irán: Si se levantaran—algo considerado improbable—“50–60 VLGCs” de la flota en la sombra podrían volver al mercado regular, presionando temporalmente los ingresos, aunque su antigüedad podría activar desguaces.

Inestabilidad en Medio Oriente: Tensiones entre Irán e Israel, el conflicto en Yemen o cualquier perturbación en el Estrecho de Ormuz impactaría producción, exportaciones y seguridad marítima.

Política de OPEP+: El cartel planea pausar aumentos de producción en 1T26 ante un posible superávit global, lo que podría limitar las exportaciones de GLP desde la región.

Recuperación del Canal de Suez: Tras el fin del bloqueo declarado por los hutíes en noviembre de 2025, se espera una normalización lenta, ya que las navieras siguen cautelosas.

En conjunto, estos factores configuran un 2026 desafiante, donde el crecimiento del comercio no bastaría para contrarrestar una oferta de flota en rápida expansión.

