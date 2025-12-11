El transporte marítimo de gas licuado de petróleo (GLP) continuará marcado por la inestabilidad en 2026, según un reciente análisis de Drewry. La consultora proyecta que, pese al repunte del comercio global de GLP, el fuerte aumento de la flota, la debilidad del sector petroquímico chino y los riesgos geopolíticos seguirán presionando las tarifas. En este contexto, se espera que los fletes para very large gas carriers (VLGC) caigan 5% en 2026, promediando USD 40.000 diarios, una baja más moderada que el retroceso del 20% observado en 2025.
Comercio global al alza, pero ¿será suficiente?
Drewry anticipa que el comercio mundial de GLP crecerá 6% en 2026, sustentado en mayores exportaciones desde Estados Unidos y Medio Oriente. Asia continuará siendo el principal polo de demanda, apoyado en la tregua arancelaria de 12 meses entre Estados Unidos y China, que “ha mejorado las percepciones de mercado” y permitirá el regreso de compradores chinos al mercado spot. No obstante, persiste incertidumbre sobre si el acuerdo se mantendrá hasta noviembre de 2026, lo que convierte la política comercial bilateral en un factor decisivo para el próximo año.
Otros países asiáticos también incrementarán sus compras de GLP estadounidense, en línea con los acuerdos firmados en 2025. India, por ejemplo, importará 2,2 millones de toneladas adicionales bajo su reciente pacto con Washington. A la vez, Medio Oriente está reduciendo agresivamente sus precios para atraer contratos a término. En este escenario, Drewry subraya que “el patrón comercial (con sus opciones de exportación) será un factor clave que impactará la demanda de toneladas-milla en 2026”.
Luces y sombras desde China
Pese a que la demanda china de GLP crecerá en 2026, enfrentará presiones derivadas de un consumo petroquímico debilitado, baja rentabilidad en el segmento y una política comercial inestable. La consultora advierte que “las políticas comerciales de China y el desempeño de su sector petroquímico tendrán un impacto directo en el desempeño del transporte marítimo de GLP en 2026”.
La demanda industrial también mostrará una trayectoria divergente: mientras las plantas de deshidrogenación de propano (PDH) aumentarán su consumo de GLP, varios steam crackers reducirán su uso por márgenes estrechos o incluso paros de producción. Las unidades flexibles optarán por alternativas como nafta o etano, y el consumo residencial y comercial seguirá cayendo ante el avance del gas natural, la electrificación y las energías renovables.
Aumento de la flota presionará los ingresos
El mayor desafío del mercado será la expansión de la oferta. En ese ámbito, las órdenes de construcción contemplan 98 entregas previstas para 2026, entre ellas 21 very large gas carrier (VLGC) y 10 very large ammonia carriers (VLAC). Este salto ampliará el desbalance entre oferta y demanda, debilitando las tarifas incluso con una demanda asiática firme. Drewry detalla que “la expansión de la flota fue moderada en 4% en 2025… pero se acelerará a 7% en 2026 y alcanzará un peak de 16% en 2027”.
Un mayor número de ingreso a dique seco y más tránsitos por el Cabo de Buena Esperanza podrían ayudar a absorber parte del exceso de capacidad, pero no se prevé una ola de desguaces, ya que los retornos todavía son atractivos y la incertidumbre empuja a los armadores a retener buques antiguos.
Geopolítica: los cuatro factores a seguir
El escenario global suma riesgos que podrían alterar los flujos:
En conjunto, estos factores configuran un 2026 desafiante, donde el crecimiento del comercio no bastaría para contrarrestar una oferta de flota en rápida expansión.
Por MundoMaritimo
El transporte marítimo de GNL enfrenta expansión de flota en 2024-2025, pero espera repunte de tarifas en 2026-27
Recuperación de las importaciones de GLP en China enfrenta riesgos pese a repunte en julio
3716 compañías registradas, 50 países, 81 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.