El comercio global moderó su ritmo en el tercer trimestre de 2025, pero continuó creciendo. Según el Global Trade Update de diciembre de UNCTAD, el intercambio global avanzó cerca de 2,5% trimestral, con aportes tanto del comercio de bienes como de servicios. Mientras los bienes crecieron casi 2% respecto al segundo trimestre, los servicios mostraron un desempeño más dinámico, con una expansión del 4%.
Las perspectivas de corto plazo siguen siendo positivas. La estimación a corto plazo de la UNCTAD anticipa que en el cuarto trimestre de 2025 el comercio de bienes crecería 0,5% y el de servicios 2%, lo que permitiría que el comercio global supere los US$35 billones en 2025, unos US$2,2 billones más que en 2024, equivalente a un crecimiento cercano al 7% interanual. De ese aumento, los bienes aportarían alrededor de US$1,5 billones y los servicios cerca de US$750.000 millones.
Un elemento clave del cierre de año es el cambio en los precios. Tras dos períodos de presiones inflacionarias, “los precios de los bienes comercializados se espera que caigan en el cuarto trimestre de 2025”, lo que implica que el crecimiento del valor del comercio estaría cada vez más impulsado por mayores volúmenes y no por efectos de precios.
Motores regionales y divergencias
El crecimiento observado en 2025 ha estado respaldado principalmente por las economías en desarrollo, el fortalecimiento del comercio Sur–Sur y el buen desempeño de regiones como África y Lejano Oriente. La UNCTAD destaca que “en 2025, el comercio internacional crecerá más rápido que la economía global en términos reales”, reflejando un renovado dinamismo del intercambio transfronterizo.
A nivel regional, en el tercer trimestre el comercio de bienes mostró mayor fortaleza en Sudamérica y el Pacífico, mientras Norteamérica registró caídas en sus exportaciones. El comercio intra-regional avanzó con fuerza en Sudamérica y África, y en los últimos 12 meses Lejano Oriente destacó con un crecimiento del 10% en su comercio intra-regional.
Las grandes economías exhibieron trayectorias dispares. Brasil, Corea del Sur y Sudáfrica registraron sólidos avances, mientras Japón y Estados Unidos mostraron un desempeño más débil. En China, las importaciones crecieron, pero las exportaciones se estancaron, aunque el país se mantuvo como el mayor exportador a 12 meses.
Sectores en movimiento
Las tendencias sectoriales también fueron heterogéneas. El comercio agrícola creció con fuerza en el tercer trimestre, impulsado por cereales, frutas, verduras y aceites. La manufactura lideró el crecimiento anual, con un avance cercano al 10%, destacando maquinaria no eléctrica y productos de hierro y acero. En contraste, el comercio de recursos naturales mostró un desempeño más débil, afectado por la caída de los precios de los combustibles minerales.
En energía, el comercio de combustibles fósiles cayó con fuerza, mientras que los productos vinculados a energías renovables mostraron un comportamiento mixto: crecieron los bienes asociados a energía eólica y baterías, pero retrocedieron los productos solares y algunos minerales críticos.
2026: más riesgos que impulso
De cara a 2026, el panorama se vuelve más desafiante. La UNCTAD anticipa una desaceleración del crecimiento del comercio global, condicionada por un menor dinamismo económico, la fragmentación geopolítica, la persistente incertidumbre en políticas comerciales —especialmente en Estados Unidos— y el aumento de los costos del comercio.
Entre los factores negativos se mencionan “las tensiones geopolíticas y los conflictos persistentes”, el alza de aranceles, regulaciones complejas, cuellos de botella logísticos y mayores presiones de deuda, especialmente en países en desarrollo. Aunque la demanda en sectores como tecnologías digitales y ambientales podría ofrecer cierto apoyo, “es poco probable que compense plenamente el debilitamiento del impulso económico y el aumento de las fricciones comerciales”.
Pese a ello, la UNCTAD subraya que en muchas regiones en desarrollo persiste una visión favorable hacia el comercio, lo que podría seguir impulsando la integración regional y el comercio Sur–Sur. El resultado, sin embargo, sería un crecimiento más lento y desigual del comercio mundial en los próximos trimestres.
Por MundoMaritimo
