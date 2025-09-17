Las importaciones de gas licuado de petróleo (GLP) en China mostraron señales de recuperación a partir de julio, tras una caída significativa en junio marcada por tensiones comerciales y márgenes desfavorables en el sector petroquímico. El repunte se atribuye principalmente a la mayor demanda de materia prima de las plantas de deshidrogenación de propano (PDH) y a la prórroga de la suspensión temporal de los aranceles aplicados al GLP estadounidense.
En abril, la imposición de aranceles recíprocos entre China y Estados Unidos interrumpió el suministro de GLP, que representa más de la mitad de las importaciones chinas. Esto llevó a una reducción de la producción en la petroquímica, cierres de plantas en el norte del país y el cambio de los crackers de vapor hacia el uso de nafta. Como resultado, la participación del GLP estadounidense en las importaciones chinas cayó de 59% en febrero a 12% en junio. Tras la reducción temporal del arancel chino de 125% a 10%, el volumen importado desde Estados Unidos repuntó hasta 17% en julio.
Factores de apoyo y desafíos estructurales
El aumento de la producción en Medio Oriente, junto con nuevas capacidades de exportación en Estados Unidos, ha impulsado la oferta mundial de GLP y moderado los precios. Esta situación incentivó la contratación de cargamentos hacia China, incluso frente al encarecimiento de los fletes en las rutas Asia–Medio Oriente y Asia–Estados Unidos.
No obstante, la recuperación enfrenta limitaciones. Entre enero y julio de 2025, el crecimiento de la demanda china de GLP se mantuvo en apenas 1% interanual, el nivel más bajo desde la guerra comercial de 2019, pese a la entrada en operación de tres nuevas plantas PDH que elevaron la capacidad instalada a 24 millones de toneladas anuales. Los márgenes de estas unidades siguen bajo presión por el encarecimiento del propano y la caída de los futuros del propileno.
Asimismo, factores estacionales como la menor demanda de butano para la producción de MTBE (metil-terc-butil éter) al finalizar la temporada de mezcla de gasolina, y la competencia con la nafta como insumo en crackers, limitan las perspectivas de consumo. A ello se suma la exposición de China a riesgos geopolíticos, como la dependencia creciente del GLP iraní, que en 2024 representó 15% de las importaciones.
Implicaciones para el transporte marítimo
Las variaciones en el comercio de GLP han tenido un impacto directo en las tarifas de los buques de gran capacidad (VLGC). El cambio de flujos hacia Medio Oriente y la posterior reactivación de compras a Estados Unidos incrementaron las millas recorridas y sostuvieron las tarifas spot en el segundo trimestre de 2025.
De mantenerse la actual tregua arancelaria, se espera que las exportaciones de GLP estadounidense hacia China continúen recuperándose en el segundo semestre del año, favoreciendo la utilización de flota en itinerarios de largo alcance. Sin embargo, la sobreoferta de buques y la desaceleración del crecimiento global de la demanda de GLP siguen representando presiones de fondo para los ingresos del sector naviero en el largo plazo.
Por MundoMaritimo
