Maersk obtuvo sólidos resultados en el segundo trimestre, con un crecimiento de ingresos del 2,8% y un EBIT de US$845 millones. Aunque hubo una disminución secuencial, los resultados estuvieron en línea con el mismo período del año anterior, a pesar de la significativa incertidumbre geopolítica y la presión continua sobre las tarifas. Este desempeño fue impulsado por resultados sólidos en la división de Terminales, crecimiento de volumen en Transporte Marítimo y una mayor rentabilidad en Logística y Servicios, además de mejoras operativas continuas y disciplina de costos en todos los segmentos del negocio. Dado el comportamiento más resiliente de la demanda del mercado fuera de Norteamérica, Maersk elevó su proyección de ganancias para todo el año 2025.
“El primer semestre del año ha sido sólido, impulsado por la ejecución constante de nuestros planes de mejora operativa y el exitoso lanzamiento de Gemini Cooperation. Nuestra nueva red Este-Oeste está elevando el estándar de confiabilidad y estableciendo nuevas referencias en la industria. Ha sido un factor clave en el aumento de volúmenes y en el sólido desempeño de nuestro negocio de Transporte Marítimo. Incluso ante la inestabilidad del mercado y la histórica incertidumbre en el comercio global, la demanda se ha mantenido resiliente, y hemos respondido con rapidez y flexibilidad”. afirmó Vincent Clerc, CEO de Maersk.
“Mientras nuestros clientes enfrentan estos desafíos complejos, seguimos comprometidos en ayudarlos a construir cadenas de suministro más fuertes y adaptables, asegurándonos de que estén preparados no solo para resistir las disrupciones, sino para poder crecer en medio de ellas”, añadió.
Desempeño por división
Transporte Marítimo obtuvo un buen desempeño en un trimestre marcado por una significativa inestabilidad en la demanda y las tarifas. Los volúmenes crecieron un 4,2% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, impulsados principalmente por las exportaciones desde Asia. Las tarifas de flete mostraron una recuperación durante el trimestre, aunque siguen bajo presión tanto de forma secuencial como en comparación con el año anterior. Gemini Cooperation fue implementada con éxito en su totalidad en junio, alcanzando niveles de confiabilidad superiores al objetivo del 90% en sus primeros meses de operación.
Logística y Servicios mantuvo su enfoque en la eficiencia operativa y en lograr mejoras sostenibles en rentabilidad. El EBIT aumentó un 39%, alcanzando los US$175 millones, y el margen EBIT fue del 4,8%, frente al 3,5% del mismo trimestre del año anterior. Este crecimiento en el margen se logró gracias a una sólida disciplina de costos y un aumento en la productividad.
Terminales obtuvo otro trimestre sólido, con volúmenes e ingresos récord. Los volúmenes aumentaron un 9,9%, apoyados por la exitosa implementación de Gemini Cooperation, que añadió más volúmenes de Transporte Maritimo al negocio de Terminales. El EBIT creció un 31%, alcanzando los US$461 millones, impulsado principalmente por un sólido desempeño operativo y de empresas en joint venture. El Retorno sobre el Capital Invertido (ROIC) aumentó a 15,4%, frente al 12,2% del mismo trimestre del año anterior.
Proyecciones financieras
Dado el comportamiento más resiliente de la demanda del mercado fuera de Norteamérica, Maersk elevó sus proyecciones para todo el año 2025 para el EBITDA de 6.000 -9.000 millones de dólares a 8.000-9.500 millones de dólares. La proyección del EBIT pasó de 0,000- 3.000 millones de dólares a 3.500 millones dólares. En tanto, el Flujo de Caja Libre pasó de -3.000 millones de dólares o más a -1.000 millones de dólares o más. La proyección de las inversiones en bienes de capital (CAPEX) 2024-2025, permanece en 10.000- 11.000 millones de dólares, coincidiendo con la proyección para el periodo 2025-2026.
En tanto, la proyección de crecimiento del volumen del mercado global de contenedores se ha ajustado a un rango entre el 2% y el 4% (anteriormente entre -1% y 4%). Por el momento, se espera que la disrupción en el Mar Rojo continúe durante todo el año.
Por otro lado, la distribución de efectivo a los accionistas durante el trimestre fue de US$864 millones, de los cuales 514 millones provinieron de recompras de acciones.
Finalmente, en cuanto a la orientación de sensibilidad Maersk indicó que su desempeño financiero para el 2025 depende de varios factores y está sujetos a incertidumbres relacionadas condiciones macroeconómicas inciertas, precios del bunker y los fletes marítimos.
Por MundoMaritimo
Hapag-Lloyd eleva sus proyecciones de beneficios netos en medio de una fuerte demanda y altas tarifas de fletes
Tarifas de fletes marítimos volátiles y oferta/demanda inestable tienen a la industria atascada
3713 compañías registradas, 50 países, 77 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.