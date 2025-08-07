Maersk obtuvo sólidos resultados en el segundo trimestre, con un crecimiento de ingresos del 2,8% y un EBIT de US$845 millones. Aunque hubo una disminución secuencial, los resultados estuvieron en línea con el mismo período del año anterior, a pesar de la significativa incertidumbre geopolítica y la presión continua sobre las tarifas. Este desempeño fue impulsado por resultados sólidos en la división de Terminales, crecimiento de volumen en Transporte Marítimo y una mayor rentabilidad en Logística y Servicios, además de mejoras operativas continuas y disciplina de costos en todos los segmentos del negocio. Dado el comportamiento más resiliente de la demanda del mercado fuera de Norteamérica, Maersk elevó su proyección de ganancias para todo el año 2025.

“El primer semestre del año ha sido sólido, impulsado por la ejecución constante de nuestros planes de mejora operativa y el exitoso lanzamiento de Gemini Cooperation. Nuestra nueva red Este-Oeste está elevando el estándar de confiabilidad y estableciendo nuevas referencias en la industria. Ha sido un factor clave en el aumento de volúmenes y en el sólido desempeño de nuestro negocio de Transporte Marítimo. Incluso ante la inestabilidad del mercado y la histórica incertidumbre en el comercio global, la demanda se ha mantenido resiliente, y hemos respondido con rapidez y flexibilidad”. afirmó Vincent Clerc, CEO de Maersk.

“Mientras nuestros clientes enfrentan estos desafíos complejos, seguimos comprometidos en ayudarlos a construir cadenas de suministro más fuertes y adaptables, asegurándonos de que estén preparados no solo para resistir las disrupciones, sino para poder crecer en medio de ellas”, añadió.

Desempeño por división

Transporte Marítimo obtuvo un buen desempeño en un trimestre marcado por una significativa inestabilidad en la demanda y las tarifas. Los volúmenes crecieron un 4,2% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, impulsados principalmente por las exportaciones desde Asia. Las tarifas de flete mostraron una recuperación durante el trimestre, aunque siguen bajo presión tanto de forma secuencial como en comparación con el año anterior. Gemini Cooperation fue implementada con éxito en su totalidad en junio, alcanzando niveles de confiabilidad superiores al objetivo del 90% en sus primeros meses de operación.

Logística y Servicios mantuvo su enfoque en la eficiencia operativa y en lograr mejoras sostenibles en rentabilidad. El EBIT aumentó un 39%, alcanzando los US$175 millones, y el margen EBIT fue del 4,8%, frente al 3,5% del mismo trimestre del año anterior. Este crecimiento en el margen se logró gracias a una sólida disciplina de costos y un aumento en la productividad.

Terminales obtuvo otro trimestre sólido, con volúmenes e ingresos récord. Los volúmenes aumentaron un 9,9%, apoyados por la exitosa implementación de Gemini Cooperation, que añadió más volúmenes de Transporte Maritimo al negocio de Terminales. El EBIT creció un 31%, alcanzando los US$461 millones, impulsado principalmente por un sólido desempeño operativo y de empresas en joint venture. El Retorno sobre el Capital Invertido (ROIC) aumentó a 15,4%, frente al 12,2% del mismo trimestre del año anterior.

Proyecciones financieras

Dado el comportamiento más resiliente de la demanda del mercado fuera de Norteamérica, Maersk elevó sus proyecciones para todo el año 2025 para el EBITDA de 6.000 -9.000 millones de dólares a 8.000-9.500 millones de dólares. La proyección del EBIT pasó de 0,000- 3.000 millones de dólares a 3.500 millones dólares. En tanto, el Flujo de Caja Libre pasó de -3.000 millones de dólares o más a -1.000 millones de dólares o más. La proyección de las inversiones en bienes de capital (CAPEX) 2024-2025, permanece en 10.000- 11.000 millones de dólares, coincidiendo con la proyección para el periodo 2025-2026.

En tanto, la proyección de crecimiento del volumen del mercado global de contenedores se ha ajustado a un rango entre el 2% y el 4% (anteriormente entre -1% y 4%). Por el momento, se espera que la disrupción en el Mar Rojo continúe durante todo el año.

Por otro lado, la distribución de efectivo a los accionistas durante el trimestre fue de US$864 millones, de los cuales 514 millones provinieron de recompras de acciones.

Finalmente, en cuanto a la orientación de sensibilidad Maersk indicó que su desempeño financiero para el 2025 depende de varios factores y está sujetos a incertidumbres relacionadas condiciones macroeconómicas inciertas, precios del bunker y los fletes marítimos.

Por MundoMaritimo