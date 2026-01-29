El desguace de portacontenedores alcanzó en 2025 su nivel más bajo en dos décadas, reflejando la fortaleza del mercado marítimo y la reluctancia de los armadores a retirar buques antiguos mientras las tarifas de fletes y de fletamento se mantuvieron elevados. Según Alphaliner, “solo doce naves, con una capacidad total de 8.172 TEU, fueron reciclados”, a los que se suman “tres buques pequeños vendidos que aún no han sido demolidas”.
El resultado contrasta fuertemente con años anteriores. En 2024 se desguazaron 95.607 TEUs, mientras que el récord de la década se alcanzó en 2016, con 655.000 TEUs. Según Alphaliner “la saludable situación del mercado de contenedores, con una alta demanda de y sólidas tarifas de fletamento durante todo el año, explica en gran parte la reticencia de los armadores a deshacerse de su más antiguo”.
Predominio de buques pequeños
Los pocos desguaces registrados correspondieron mayoritariamente a naves de pequeño tamaño. “Diez de los doce buques desguazados estaban por debajo de los 1.000 TEUs”, precisa el informe. El mayor portacontenedores vendido para reciclaje fue el “Horizon Enterprise”, de 2.407 TEUs, construido en 1980 en Estados Unidos. El más pequeño fue el “Zi Yu Lan”, de 286 TEUs, una nave controlada por capitales chinos y construida en Alemania en 1995, con capacidad además para 392 pasajeros.
Entre las ventas destacadas figura también el “Solong”, de 803 TEUs y construido en 2005, que fue vendido para desguace en Bélgica tras sufrir un incendio devastador luego de una colisión frente al Reino Unido en marzo.
La antigüedad promedio de las naves vendidas fue de 30 años. La más antigua tenía 45 años y la más joven, 20.
Precios aún sólidos en India
Durante 2025, los precios de desgauce mostraron una leve tendencia a la baja en India. No obstante, Alphaliner destaca que “en diciembre se ubicaron entre US$400 y US$430 por tonelada de desplazamiento en rosca [ldt, peso del buque vacío, sin carga, combustible, agua, tripulación ni provisiones] en un nivel que sigue siendo históricamente fuertes. En Turquía, los valores también descendieron en la primera parte del año, para luego estabilizarse en torno a US$270-290 por ldt.
El rol clave de Suez y el Mar Rojo
El escenario podría cambiar drásticamente a partir de 2026. Alphaliner advierte que, si las navieras regresan masivamente a las rutas por el Mar Rojo y el Canal de Suez, el desguace podría repuntar: “con la liberación sustancial de capacidad y el efecto cascada que generarán las menores distancias en TEU-milla, las tarifas de flete y fletamento podrían quedar bajo presión”.
Bajo este contexto, Alphaliner anticipa un repunte de las ventas para desguace en 2026, especialmente en el segundo semestre del año”, aunque aclara que esto depende de que la ruta por Suez vuelva a utilizarse de forma amplia, algo que sigue siendo incierto por la inestabilidad en Medio Oriente y las amenazas hutíes.
Si, por el contrario, continúan los desvíos por el Cabo de Buena Esperanza, “es posible que, considerando volúmenes de carga saludables, entregas moderadas de nuevas construcciones y una oferta aún ajustada de capacidad de armadores no operadores, las condiciones de mercado sigan siendo lo suficientemente buenas como para que los armadores se mantengan alejados del desguace”. En ese caso, el rebote se aplazaría a 2027 o 2028.
Convención de Hong Kong entra en vigor
El año 2025 marcó además un hito regulatorio. El 26 de junio entró en vigor la Convención Internacional de Hong Kong para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente Racional de los Buques, dieciséis años después de su adopción. Junto con el Reglamento Europeo de Reciclaje de Buques, busca elevar los estándares de seguridad y medioambiente.
Sin embargo, la Unión Europea aún no reconoce astilleros de la India, lo que “limita considerablemente las opciones de demolición para los armadores de buques con bandera de la UE”, en un contexto donde se espera un aumento del desguace en los próximos años.
Una flota que envejece
Aunque la antigüedad promedio de la flota portacontenedores es de 14,5 años, 1.919 buques ya superan los 20 años, sumando 5,6 millones de TEUs, equivalentes al 17% de la capacidad mundial. De ellos, 768 unidades (1,7 millones de TEUs) tienen 25 años o más, y son los principales candidatos al desguace si el mercado se debilita.
Por MundoMaritimo
