Las cadenas de suministro globales operan en un contexto marcado por interrupciones persistentes derivadas de factores geopolíticos, cambios en las políticas comerciales y fenómenos climáticos, escenario que también afecta a América Latina. Así lo señala la actualización de mercado para la región publicada por Maersk correspondiente a julio de 2026, la que plantea que la resiliencia se ha convertido en un componente central para enfrentar un entorno de creciente incertidumbre logística.

El documento indica que las alteraciones que anteriormente se consideraban eventos aislados han pasado a conformar una condición estructural de volatilidad. En este contexto, sostiene que las cadenas de suministro deben ser capaces de adaptarse, absorber impactos y mantener la continuidad operacional frente a interrupciones cada vez más frecuentes.

Factores geopolíticos y confiabilidad operacional

Entre los elementos que inciden en el comercio internacional, el informe destaca la vulnerabilidad de corredores marítimos estratégicos. Citando datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), recuerda que alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo transita por el estrecho de Ormuz, lo que refuerza la importancia de monitorear las principales rutas comerciales y su eventual impacto sobre los mercados energéticos.

En paralelo, el reporte señala que la confiabilidad de los servicios marítimos continúa condicionada por este escenario. De acuerdo con Sea-Intelligence, la puntualidad de los itinerarios alcanzó el 62,4% en abril de 2026, mientras que los retrasos promedio superaron los cinco días.

Según Maersk, estas condiciones reflejan un escenario en el que la variabilidad seguirá siendo un factor relevante para la planificación logística, incrementando la necesidad de contar con mayor visibilidad y capacidad de adaptación.

El factor climático en América Latina

El informe identifica al clima como otra fuente de incertidumbre para la región, especialmente por la alta dependencia de las exportaciones agrícolas. Con base en información de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), señala que existe un 80% de probabilidad de que se desarrollen condiciones de El Niño entre junio y agosto de 2026, porcentaje que superaría el 90% hacia finales del año.

Este fenómeno podría traducirse en mayores precipitaciones en sectores de la región andina, con posibles efectos sobre infraestructura y cultivos; condiciones más cálidas y secas en Centroamérica y el Caribe; resultados variables para la agricultura en Brasil y Argentina; y un aumento de los riesgos para productos sensibles al clima, como el café.

El documento sostiene que estos efectos simultáneos incrementan la volatilidad de la producción agrícola y obligan a las redes logísticas a ajustarse a cambios en los volúmenes transportados, modificaciones en los flujos comerciales e interrupciones de infraestructura.

La resiliencia como prioridad estratégica

Frente a este escenario, Maersk indica que la resiliencia ha pasado de ser una herramienta de gestión de riesgos a convertirse en un elemento estratégico para el crecimiento empresarial. Citando al Foro Económico Mundial, señala que el 74% de los líderes empresariales considera la resiliencia como un factor clave para el desarrollo de sus organizaciones.

El reporte agrega que esta necesidad resulta especialmente relevante para América Latina, donde factores como brechas de infraestructura, exposición a riesgos climáticos y dependencia del comercio internacional amplifican el impacto de las interrupciones.

Entre las estrategias identificadas para fortalecer la resiliencia se incluyen una mayor visibilidad de extremo a extremo mediante datos en tiempo real, el uso de analítica predictiva e inteligencia artificial para anticipar interrupciones, la diversificación de proveedores, rutas y mercados, una mayor flexibilidad operativa y la adaptación de las estrategias globales a las condiciones específicas de cada país.

El informe concluye que las cadenas de suministro atraviesan una transformación estructural impulsada por tensiones geopolíticas, cambios en las dinámicas comerciales y variabilidad climática. En ese contexto, sostiene que las compañías están evolucionando desde enfoques reactivos hacia estrategias basadas en visibilidad, diversificación y capacidad de adaptación para mantener la continuidad operacional en un entorno de volatilidad persistente.

Por MundoMaritimo