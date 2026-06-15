Según Maersk, el segundo semestre del año representa uno de los períodos más desafiantes para las cadenas de suministro en América Latina. Lo que comienza como un aumento estacional de la demanda evoluciona hacia un escenario más complejo, marcado por peaks operativos simultáneos, cambios en los patrones de consumo y factores externos que reducen la predictibilidad. En este contexto, la capacidad logística se ajusta, los tiempos de tránsito se vuelven más volátiles y las limitaciones de infraestructura, junto con fenómenos meteorológicos extremos, incrementan la presión sobre las operaciones.

Cambios en los patrones de embarque

De acuerdo con Maersk, en los meses previos a los períodos de mayor consumo las compañías comienzan a acumular inventarios para responder a la demanda de fin de año, generando un aumento de los embarques, especialmente en las rutas entre Asia y Latinoamérica. Esta tendencia busca asegurar la disponibilidad de productos antes de eventos comerciales clave como Black Friday y la temporada navideña.

La línea naviera destaca que el crecimiento del e-commerce está acelerando esta dinámica, concentrando la demanda en ventanas más cortas y exigiendo una planificación más precisa. En mercados como Brasil, el aumento de las ventas online durante Black Friday refleja cómo el comportamiento de los consumidores está transformando la gestión de inventarios y la toma de decisiones logísticas.

A ello se suma el adelanto de embarques previo al Año Nuevo Chino. Ante la desaceleración o paralización temporal de la producción en Asia durante las festividades, muchas compañías adelantan sus embarques para evitar interrupciones, concentrando aún más la actividad logística en un período reducido y reforzando la necesidad de coordinación a lo largo de toda la cadena de suministro.

Condiciones meteorológicas y riesgo operativo

Maersk también advierte que las condiciones climáticas desempeñan un papel cada vez más relevante en el desempeño de las cadenas de suministro regionales. Las lluvias intensas, tormentas y temporadas de huracanes añaden una mayor variabilidad a las operaciones logísticas durante un período en que la continuidad y la confiabilidad del servicio resultan fundamentales.

Entre agosto y octubre, el aumento de la actividad de huracanes en el Caribe y el Golfo de México, junto con las intensas lluvias en sectores de América Central y del Sur, puede generar interrupciones en la conectividad regional, retrasos en los flujos logísticos y afectaciones al transporte terrestre.

Según Maersk, aunque estos fenómenos son estacionales y previsibles, la variabilidad de su intensidad y ocurrencia dificulta anticipar su impacto, convirtiéndolos en una fuente constante de incertidumbre operativa que exige monitoreo permanente, flexibilidad y capacidad de adaptación para mantener la continuidad de las cadenas de suministro.

Coordinación e integración logística

De acuerdo con Maersk, a medida que las cadenas de suministro enfrentan una mayor complejidad durante los períodos de alta demanda, la coordinación, la visibilidad y la integración entre regiones se vuelven fundamentales. El segundo semestre exige sincronizar operaciones en origen, tránsito y destino, por lo que contar con un socio logístico capaz de conectar distintos modos de transporte y mercados permite anticipar cambios en la demanda, responder con mayor rapidez a las disrupciones y mantener la continuidad operativa.

La línea naviera destaca que un enfoque integrado aporta ventajas como una mejor planificación de la demanda, mayor sincronización entre abastecimiento, inventario y distribución, flexibilidad multimodal y una capacidad de adaptación más ágil frente a restricciones operativas o eventos externos. Asimismo, la visibilidad de extremo a extremo facilita una ejecución más consistente y una toma de decisiones basada en información consolidada.

Por MundoMaritimo