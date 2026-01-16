La logística en América Latina enfrenta en 2026 un escenario marcado por una inestabilidad persistente, impulsada por factores externos e internos que afectan la planificación y operación de las cadenas de suministro, de acuerdo con el más reciente Market Update de Maersk para la región.
El informe advierte que la volatilidad ya no responde a disrupciones puntuales, sino que se “convirtió en una característica definitoria de la logística global, especialmente para América Latina”, una condición que está influyendo en la forma en que las empresas organizan sus flujos comerciales y operativos.
Los impactos de este escenario se reflejan en alteraciones de rutas, mayores tiempos de tránsito y variaciones en los costos logísticos. Según Maersk, desarrollos externos como tensiones geopolíticas, cambios regulatorios o disrupciones en corredores estratégicos pueden trasladarse rápidamente a la región, donde la dependencia del comercio exterior y las limitaciones de infraestructura amplifican sus efectos. En ese sentido, el informe subraya la importancia de no subestimar los eventos globales, pues por lejanos que parezcan, “pueden tener consecuencias directas y locales en las cadenas de suministro latinoamericanas”.
Un sector cambiante
El reporte también identifica reconfiguraciones de las cadenas de suministro, impulsadas por procesos de nearshoring y regionalización. Centroamérica muestra un aumento de inversiones manufactureras orientadas al mercado estadounidense, mientras que países como Brasil y Chile avanzan en la diversificación de sus exportaciones. A ello se suma la expansión del e-commerce, que, según Maersk, está redefiniendo las redes logísticas y los procedimientos aduaneros en la región.
En el plano operativo, Maersk describe un entorno caracterizado por largas distancias terrestres, restricciones de capacidad portuaria y distintos niveles de madurez digital. Frente a este contexto, se observa un mayor interés por modelos de logística integrada, que buscan reducir la fragmentación de servicios y mejorar la visibilidad de extremo a extremo. “El objetivo no es la perfección, sino la capacidad de tomar decisiones más rápidas e informadas”, señalan.
La resiliencia de las cadenas de suministro aparece como otro eje central del informe. Las compañías están priorizando rutas alternativas, gateways diversificados y una gestión más estratégica de inventarios. Maersk destaca que la transformación digital cumple un rol clave en este proceso, al permitir anticipar disrupciones y responder de forma proactiva.
Finalmente, Maersk advierte que, si bien existe capacidad logística disponible a nivel global, la confiabilidad se ha convertido en un factor determinante para la toma de decisiones. Sostiene que las compañías que integren la logística como una función estratégica y planifiquen considerando la incertidumbre estarán mejor posicionadas para operar en el entorno regional durante 2026.
Por MundoMaritimo
