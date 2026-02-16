Las exportaciones mexicanas de camiones pesados hacia Estados Unidos iniciaron 2026 con una marcada contracción, configurando una señal de alerta para los flujos de carga en Norteamérica. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México exportó 5.076 vehículos pesados en enero, lo que representa una caída interanual de 53,8%. Estados Unidos se mantuvo como el principal destino, concentrando el 94,2% de los envíos, equivalentes a 4.783 unidades, reporta FreightWaves.
Desde la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) atribuyeron el retroceso a la incertidumbre arancelaria y a la volatilidad experimentada durante 2025. Su director de asuntos públicos, Alejandro Osorio, sostuvo que, una vez que se estabilicen las variables económicas y las empresas de transporte evalúen los costos involucrados, el mercado podría retomar una senda de crecimiento, especialmente si la economía estadounidense recupera dinamismo.
El ajuste exportador se produjo en paralelo a una fuerte contracción de la producción interna. En enero se fabricaron 6.793 vehículos pesados, un 51,9% menos que las 14.108 unidades registradas en igual mes del año anterior. Desde el gremio advirtieron que la desaceleración podría impactar el empleo en el sector, al tiempo que llamaron al gobierno mexicano a acelerar programas de renovación de flotas —cuya antigüedad promedio alcanza los 19 años— y a restringir la importación de camiones usados desde EE.UU., práctica que, según la industria, distorsiona el mercado local.
En el desglose por fabricantes, Freightliner lideró la producción y exportación durante el mes, con 3.743 unidades fabricadas (-53%) y 3.556 exportadas (-50%). Le siguió International Trucks Inc., con 1.970 unidades producidas (-50%) y 1.445 exportadas (-56%).
En paralelo, el proveedor chino de componentes automotrices Daimay inauguró su primera planta en México, ubicada en Parras de la Fuente, Coahuila, con una inversión superior a US$46,5 millones. La instalación es la primera de tres proyectadas en el municipio y, una vez en plena operación, el complejo podría generar hasta 2.500 empleos directos. La fábrica producirá componentes interiores para clientes como General Motors y Tesla.
El desempeño de enero refleja así un escenario de ajuste para la industria de vehículos pesados en México, en un contexto de alta sensibilidad a las condiciones económicas y comerciales de su principal socio, Estados Unidos.
Por MundoMaritimo
