En un escenario logístico internacional marcado por la inestabilidad de las tarifas, restricciones de capacidad y una mayor exigencia en términos de visibilidad y control, REFF Logística SPA se ha posicionado como un actor especializado en la gestión integral de transporte internacional y comercio exterior.
Fundada en 2020, la compañía chilena surge como respuesta a un mercado que demanda soluciones más flexibles y una gestión logística alineada con los objetivos del negocio. “Hoy la logística dejó de ser un proceso meramente operativo; es una variable estratégica que impacta directamente en los costos y en la continuidad de las operaciones”, señala Romina Sepúlveda, Co-founder & COO de REFF Logística.
Desde esa perspectiva, la empresa acompaña a sus clientes en la planificación, coordinación y control de sus operaciones, abordando desafíos como la optimización de costos, la gestión documental, la trazabilidad de la carga y la adaptación a cambios frecuentes en el entorno logístico global.
Cobertura integral de la cadena logística
REFF Logística ofrece servicios de transporte internacional marítimo, aéreo y terrestre, tanto para importación como exportación, además de transporte local, contratación de seguros de carga, asesoría en comercio exterior y aduanas, y el desarrollo de soluciones logísticas a medida.
Este enfoque integral permite centralizar la gestión de las operaciones bajo un único punto de coordinación, reduciendo riesgos y mejorando los tiempos de respuesta. “Cada embarque es gestionado de manera directa, lo que nos permite mantener un control exhaustivo de cada etapa y reaccionar oportunamente frente a contingencias operativas o variaciones del mercado”, explica Sepúlveda.
Servicio dedicado frente a la variabilidad de tarifas
Uno de los principales focos de REFF Logística es el acompañamiento a sus clientes en un contexto de alta variabilidad tarifaria, donde la planificación de costos se ha vuelto cada vez más compleja. A través de un modelo de servicio dedicado, realiza un seguimiento permanente de los mercados, analiza alternativas de rutas y modos de transporte, y apoya la toma de decisiones con información actualizada.
“Más que ofrecer una tarifa puntual, buscamos entregar continuidad y previsibilidad dentro de un escenario cambiante, ayudando a nuestros clientes a mitigar el impacto de la volatilidad”, indica la ejecutiva.
Alcance internacional con base local
Con base en Chile, REFF Logística opera a nivel nacional e internacional mediante una red de agentes y socios estratégicos en los principales mercados de origen y destino. Sus servicios están orientados a empresas de distintos tamaños y sectores, que requieren una gestión logística profesional, confiable y con altos estándares de servicio.
El equipo está conformado por profesionales con experiencia en logística y comercio exterior, lo que permite una gestión cercana y técnica de las operaciones. La comunicación directa y la anticipación a los riesgos forman parte del modelo de trabajo de la compañía.
Modelo boutique orientado a la eficiencia
El enfoque boutique de REFF Logística se basa en una gestión ágil, con interlocutores directos y seguimiento permanente de las operaciones. Este modelo ha sido valorado por clientes que buscan flexibilidad, rapidez en la toma de decisiones y una relación de largo plazo con su operador logístico. “La cercanía con el cliente nos permite entender mejor su operación y diseñar soluciones acordes a su realidad”, destaca Sepúlveda.
Logística como herramienta de competitividad
De cara al futuro, la compañía proyecta continuar fortaleciendo su propuesta de valor, adaptándose a los cambios del mercado y profundizando sus alianzas estratégicas. “Una logística bien gestionada se ha transformado en un factor clave de competitividad para las empresas, especialmente en escenarios de incertidumbre”, concluye la ejecutiva.
Con una gestión especializada, servicio dedicado y foco en la eficiencia operativa, REFF Logística SPA se posiciona como un socio estratégico para las empresas que operan en el comercio exterior.
Por MundoMaritimo
