Con una de sus mayores presencias feriales de los últimos años, Liebherr participó en TOC Europe, realizada entre el 19 y 21 de mayo en Hamburgo, exhibiendo una amplia gama de soluciones marítimas enfocadas en la digitalización, la automatización y la capacitación para terminales portuarios.

En el stand C40 del Hall B6, la compañía presentó herramientas digitales y sus líneas consolidadas de grúas marítimas, incluyendo grúas móviles portuarias, grúas pórtico ship-to-shore (STS) y grúas RTG. Uno de los principales focos fue la nueva aplicación Parts Assistant, una herramienta impulsada por inteligencia artificial que permite identificar rápidamente componentes de grúas mediante fotografías, códigos QR, número de pieza o búsquedas de texto, facilitando además la verificación y solicitud directa de repuestos.

La aplicación fue presentada mediante demostraciones en vivo, permitiendo a los asistentes conocer cómo las soluciones digitales pueden apoyar los procesos diarios de mantenimiento y servicio técnico en terminales.

La oferta fue complementada con servicios de ciclo de vida como Liebherr Transform y Care Packs, además del simulador LiSIM move, un simulador móvil de alta precisión para entrenamiento flexible y sustentable de operadores. Asimismo, la compañía presentó un adelanto de su nueva función de alerta de distancia para grúas móviles portuarias, orientada a reforzar la seguridad y los sistemas de asistencia operativa.

Otro de los puntos destacados fue una visita técnica organizada por Liebherr al terminal de contenedores de HHLA en Hamburgo, donde los participantes pudieron observar en operación las grúas automatizadas STS de doble carro de la compañía. La actividad incluyó además una visita al simulador LiSIM ROS, diseñado específicamente para estaciones remotas de operación de grúas STS.

Según indicó la compañía, estas actividades permitieron mostrar “escenarios de aplicación en condiciones reales” y facilitar conversaciones más detalladas y orientadas a la práctica con clientes y socios de la industria.

En paralelo, clientes seleccionados fueron invitados a recorrer las instalaciones de producción de Liebherr en Rostock, donde pudieron conocer procesos de fabricación e ingeniería de la compañía.

Durante la feria, las conversaciones sostenidas con clientes, operadores y socios estuvieron centradas en la electrificación, la eficiencia operativa y la creciente importancia de integrar herramientas digitales en los procesos cotidianos de las terminales.

Otro de los hitos de la participación de Liebherr fue el evento nocturno “Liebherr Hamburg Open House”, ocasión en la que se realizó la inauguración oficial del nuevo Digital Solutions Campus, en presencia de Patricia Rüf, miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo Administrativo del Grupo Liebherr.

La compañía explicó que este nuevo centro fue concebido como “un entorno central de capacitación para operadores de grúas y terminales portuarios”, reforzando el compromiso de la empresa con el desarrollo de competencias operacionales y el soporte tecnológico a sus clientes.

Durante la actividad también fueron presentadas las capacidades de formación de las instalaciones de Liebherr en Rostock, mostrando cómo la empresa integra capacitación práctica y soluciones digitales dentro de su estrategia global para el sector portuario.

Por MundoMaritimo