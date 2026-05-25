La última edición de TOC Europe dio cuenta de cómo la automatización, la inteligencia artificial, la resiliencia operativa y la descarbonización se han transformado en prioridades inmediatas para la industria marítimo-portuaria global. El evento, realizado en Hamburgo entre el 19 y el 21 de mayo en el Hamburg Messe und Congress, reunió a más de 4.500 participantes de más de 100 países, incluyendo alrededor de 900 ejecutivos del sector portuario y logístico.

El encuentro se desarrolló en un contexto especialmente complejo para el comercio internacional, marcado por las secuelas de la pandemia, el bloqueo del Canal de Suez en 2021, las tensiones en el Mar Rojo y la actual crisis en el Golfo Pérsico. Estas disrupciones fueron uno de los ejes centrales de la conferencia CSC Live, donde se analizaron estrategias para fortalecer la resiliencia de las cadenas logísticas frente a escenarios cada vez más inciertos.

Uno de los temas dominantes fue el avance de la automatización y la digitalización en terminales portuarios. Las sesiones tanto de CSC Live como de TECH TOC mostraron cómo la industria está dejando atrás las pruebas piloto para avanzar hacia implementaciones operacionales concretas basadas en inteligencia artificial, automatización de equipos y análisis de datos.

Ejemplos de automatización

Rebecca Vick, directora de Desarrollo del Negocio de Contenedores, en HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG, destacó que Container Terminal Altenwerder (CTA) desplegó vehículos guiados automatizados (AGVs) que operan 24/7, mejorando tanto la seguridad como la eficiencia operacional. La ejecutiva destacó además que la electrificación parcial de la flota permitió ahorrar 3 millones de litros de diésel al año.

También indicó que en el caso de Container Terminal Burchardkai (CTB), uno de los terminales que opera en Hamburgo, HHLA avanza en la sustitución de vehículos diésel por alrededor de 120 AGVs eléctricos a batería, iniciativa que apunta a reducir unas 12.000 toneladas de CO₂ anuales.

Sin embargo, Vick advirtió que aún existen limitaciones tecnológicas para electrificar ciertos equipos móviles de carga pesada debido a las elevadas demandas energéticas de operaciones continuas. También señaló que la automatización no responde únicamente a la reducción de mano de obra, sino a la necesidad de aumentar estándares de seguridad y eficiencia. “La automatización está creando nuevos puestos más especializados en coordinación e integración de sistemas”, planteó.

Ciberseguridad y perspectivas comerciales

Paralelamente se ahondo en cómo, a medida que los terminales incrementan el uso de maquinaria conectada y sistemas autónomos, surgen preocupaciones sobre riesgos cibernéticos, integridad de la carga y seguridad operacional. Diversos expositores coincidieron en que la transformación digital requiere inversiones paralelas en resiliencia tecnológica y protección de datos.

Las perspectivas del comercio marítimo global también estuvieron presentes en las discusiones. Nigel Pusey, CEO de Container Trades Statistics , afirmó que los efectos logísticos derivados de la crisis del Golfo continuarán mucho después de una eventual resolución del conflicto. Según explicó, la situación sigue afectando los patrones de demanda global y el equilibrio de flujos de contenedores.

Indicó además que el Canal de Suez podría mantenerse fuera de condiciones normales de operación al menos hasta el tercer trimestre de 2026, independientemente de la evolución de la crisis regional. A su juicio, aunque las líneas navieras más pequeñas fueron particularmente afectadas por este escenario, podrían experimentar una recuperación en los próximos meses.

La sostenibilidad y la optimización operacional también concentraron buena parte de los debates. Las sesiones abordaron el despliegue de shore power (suministro eléctrico desde tierra), equipos eléctricos, automatización de patios y estrategias para aumentar capacidad en terminales con limitaciones de espacio, siempre bajo la presión de mantener competitividad y reducir emisiones.

El interés de la industria quedó reflejado en la alta convocatoria del encuentro. Andrew Lamare, director general de TOC Worldwide, señaló que más del 90% del espacio de exhibición para la edición 2027 ya fue reservado, mientras que CSC Live proyectó cerca de 200 asistentes especializados durante las tres jornadas de la próxima edición del evento.

Por MundoMaritimo