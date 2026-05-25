La última edición de TOC Europe dio cuenta de cómo la automatización, la inteligencia artificial, la resiliencia operativa y la descarbonización se han transformado en prioridades inmediatas para la industria marítimo-portuaria global. El evento, realizado en Hamburgo entre el 19 y el 21 de mayo en el Hamburg Messe und Congress, reunió a más de 4.500 participantes de más de 100 países, incluyendo alrededor de 900 ejecutivos del sector portuario y logístico.
El encuentro se desarrolló en un contexto especialmente complejo para el comercio internacional, marcado por las secuelas de la pandemia, el bloqueo del Canal de Suez en 2021, las tensiones en el Mar Rojo y la actual crisis en el Golfo Pérsico. Estas disrupciones fueron uno de los ejes centrales de la conferencia CSC Live, donde se analizaron estrategias para fortalecer la resiliencia de las cadenas logísticas frente a escenarios cada vez más inciertos.
Uno de los temas dominantes fue el avance de la automatización y la digitalización en terminales portuarios. Las sesiones tanto de CSC Live como de TECH TOC mostraron cómo la industria está dejando atrás las pruebas piloto para avanzar hacia implementaciones operacionales concretas basadas en inteligencia artificial, automatización de equipos y análisis de datos.
Ejemplos de automatización
Rebecca Vick, directora de Desarrollo del Negocio de Contenedores, en HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG, destacó que Container Terminal Altenwerder (CTA) desplegó vehículos guiados automatizados (AGVs) que operan 24/7, mejorando tanto la seguridad como la eficiencia operacional. La ejecutiva destacó además que la electrificación parcial de la flota permitió ahorrar 3 millones de litros de diésel al año.
También indicó que en el caso de Container Terminal Burchardkai (CTB), uno de los terminales que opera en Hamburgo, HHLA avanza en la sustitución de vehículos diésel por alrededor de 120 AGVs eléctricos a batería, iniciativa que apunta a reducir unas 12.000 toneladas de CO₂ anuales.
Sin embargo, Vick advirtió que aún existen limitaciones tecnológicas para electrificar ciertos equipos móviles de carga pesada debido a las elevadas demandas energéticas de operaciones continuas. También señaló que la automatización no responde únicamente a la reducción de mano de obra, sino a la necesidad de aumentar estándares de seguridad y eficiencia. “La automatización está creando nuevos puestos más especializados en coordinación e integración de sistemas”, planteó.
Ciberseguridad y perspectivas comerciales
Paralelamente se ahondo en cómo, a medida que los terminales incrementan el uso de maquinaria conectada y sistemas autónomos, surgen preocupaciones sobre riesgos cibernéticos, integridad de la carga y seguridad operacional. Diversos expositores coincidieron en que la transformación digital requiere inversiones paralelas en resiliencia tecnológica y protección de datos.
Las perspectivas del comercio marítimo global también estuvieron presentes en las discusiones. Nigel Pusey, CEO de Container Trades Statistics , afirmó que los efectos logísticos derivados de la crisis del Golfo continuarán mucho después de una eventual resolución del conflicto. Según explicó, la situación sigue afectando los patrones de demanda global y el equilibrio de flujos de contenedores.
Indicó además que el Canal de Suez podría mantenerse fuera de condiciones normales de operación al menos hasta el tercer trimestre de 2026, independientemente de la evolución de la crisis regional. A su juicio, aunque las líneas navieras más pequeñas fueron particularmente afectadas por este escenario, podrían experimentar una recuperación en los próximos meses.
La sostenibilidad y la optimización operacional también concentraron buena parte de los debates. Las sesiones abordaron el despliegue de shore power (suministro eléctrico desde tierra), equipos eléctricos, automatización de patios y estrategias para aumentar capacidad en terminales con limitaciones de espacio, siempre bajo la presión de mantener competitividad y reducir emisiones.
El interés de la industria quedó reflejado en la alta convocatoria del encuentro. Andrew Lamare, director general de TOC Worldwide, señaló que más del 90% del espacio de exhibición para la edición 2027 ya fue reservado, mientras que CSC Live proyectó cerca de 200 asistentes especializados durante las tres jornadas de la próxima edición del evento.
Por MundoMaritimo
APM Terminals y DP World unen fuerzas y avanzan hacía la electrificación de sus operaciones portuarias
TOC Europe 2026 reunirá en Hamburgo a la cadena global del comercio contenerizado
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.