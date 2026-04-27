Entre el 19 y el 21 de mayo de 2026, Hamburgo será sede de TOC Europe 2026, encuentro internacional dedicado a la cadena de suministro de contenedores. La cita tendrá lugar en Hamburg Messe und Congress, uno de los principales recintos feriales de Alemania, y reunirá a más de 4.500 participantes provenientes de más de 100 países.

La realización de TOC Europe 2026 ocurre en un contexto internacional marcado por múltiples tensiones que han afectado al comercio global en los últimos años. A los efectos aún presentes de la pandemia de Covid-19 se suman episodios como el bloqueo del Canal de Suez en 2021 y los ataques en el Mar Rojo, además de la actual situación en el Golfo Pérsico.

Este último escenario ha generado graves interrupciones en rutas estratégicas, daños directos a portacontenedores y afectaciones a operaciones portuarias, lo que refuerza la necesidad de abordar la resiliencia de las cadenas logísticas. En este contexto, el encuentro en Hamburgo se presenta como un espacio para intercambiar experiencias y analizar cómo el sector puede adaptarse a un entorno de gran incertidumbre.

Para comprender este escenario, el evento organizado por TOC Worldwide convoca a actores clave del comercio global, entre ellos representantes de puertos, terminales, empresas navieras y proveedores tecnológicos. Se espera además la participación de cerca de 900 ejecutivos del sector portuario, junto a especialistas y responsables de toma de decisiones.

Entre las actividades destaca la conferencia CSC Live (Container Supply Chain), que abordará temas como sostenibilidad, resiliencia e innovación en la cadena logística. La agenda incluye sesiones sobre proyecciones del comercio para 2026-2027, estrategias de abastecimiento marítimo y gestión de cadenas de suministro.

El segundo día estará centrado en el crecimiento estratégico y sostenible, con discusiones sobre expansión portuaria, diversificación de servicios y el desarrollo de rutas marítimas más limpias. La jornada final pondrá el foco en la inversión en innovación y tecnologías logísticas, incluyendo herramientas digitales orientadas a mejorar la eficiencia y la visibilidad de las operaciones.

En paralelo, el espacio TECH TOC reunirá a profesionales técnicos y operativos para analizar el impacto de la automatización y la digitalización en los terminales.

La Exhibición será otro de los espacios centrales del encuentro, con más de 200 empresas que presentarán equipos, servicios y soluciones vinculadas al funcionamiento de puertos y cadenas logísticas. Este espacio funcionará como un punto de encuentro para conocer avances tecnológicos y establecer contactos entre los distintos actores del sector.

Otro de los ejes será la seguridad en las operaciones portuarias, a través del espacio “Safety Village”, donde se exhibirán avances en gestión de riesgos. En este ámbito participan organizaciones como TT Club e ICHCA International, que promueven estándares y buenas prácticas en la manipulación de carga.

TOC Europe forma parte de una serie de eventos organizados a nivel global. En 2026, el calendario incluye también TOC Americas, que se realizará entre el 20 y el 22 de octubre en Cartagena, Colombia, y TOC Asia, programado para el 10 y 11 de noviembre en Singapur. Estos encuentros abordan los desafíos del comercio de contenedores en distintas regiones del mundo.

Por MundoMaritimo