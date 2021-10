Luego de dos semanas de una mirada en profundidad a las principales tendencias y transformaciones que están definiendo a la industria y que han sido discutidos en TOC Connect: #Américas y TOC Connect: #Europa, llegó el momento para un análisis aún más detallado. Por eso es que la tercera semana del evento -desde el 1 al 5 de noviembre- contará con contenido exclusivo especialmente preparado para esa ‘milla extra’. Sin embargo, solo asistentes registrados en la plataforma de TOC Connect podrán acceder a este contenido premium, que incluirá sesiones de TOC Connect: #Américas y TOC Connect: #Europa con subtítulos en español, además de paneles en vivo como el primer webinar completamente en español, las sesiones WCN, los premios Seatrade y una entrevista uno a uno con un ejecutivo top del Canal de Panamá -¡ingresa para conocer quién es! MundoMaritimo continuará asistiendo al evento como media partner exclusivo.

Pero antes de entrar de lleno en la tercera semana del evento, hemos preparado un resumen de las dos semanas anteriores, donde exclusivas sesiones han puesto el foco en los temas más relevantes que están afectando -y cambiando- la industria hoy.

Semana 1: Américas y el mundo

Las importaciones y exportaciones están al centro del comercio internacional, y en las Américas ambos mercados sufrieron increíbles desafíos y transformaciones gatilladas por la pandemia. En Sudamérica las importaciones estuvieron a la baja debido al menor consumo, mientras que las exportaciones crecieron gracias a un aumento en la demanda. La congestión portuaria jugó un rol clave en stock de vehículos en Sudamérica y Norteamérica, mientras que esta última sigue sufriendo en los puertos más emblemáticos de la costa oeste LA-LB y la escasez de logística terrestre. Todos estos temas han sido atendidos, analizados y estudiados durante la primera semana de TOC Connect: #Américas, con relatores de clase mundial que conocen en detalle el camino de la cadena de suministro. Nombres como Robbert van Trooijen, Senior Vice President, Head of Latin America & the Caribbean, AP Moller Maersk, quien entregó el discurso inaugural, así como otros destacados ejecutivos especialistas en sus campos, como Max Bobys, Vice President & Practice Leader, HudsonCyber, experto en ciberrriesgo; Ricardo J. Sanchez, Regional Expert in Infrastructure and Ports United Nations – Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y Peter Levesque, President Ports America, quien analizó las tendencias y desafíos de la cadena de suministro durante y después de la pandemia.

William Brown, Chairman Group D Caribbean Shipping Association; Eduardo Lugo, President & CEO Maritime & Logistics Consulting Group S.A.; Joana Álvarez, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR Perú; Carlos Ricardo Ortiz, COO Logiety; Pascal Ollivier, President Maritime Street; Johan-Paul Verschuure, Project Director, Rebel Group; Rodrigo Galleguillos, General Manager, San Antonio Terminal Internacional; Diogo Piloni, Ports & Waterways Secretary, Ministry of Infrastructure Brazil; Gordon Wilmsmeier, Kühne Professorial Chair in Logistics, Universidad de Los Andes & Professor for shipping & global logistics, Kühne Logistics University; Ed McCarthy, COO, Georgia Ports Authority; Patricio Junior, Director, Terminal Investments, TiL; Laura Chiuminatto, Deputy Manager of Sustainability, Terminal Pacífico Sur Valparaíso; Erick Alarcón, Senior Manager Vessels Operations, ONE; Antonio Domínguez, Director Caribbean Maersk; Aldo Ferrufino, Chief Operating Officer, AI Drivers; y Alejandro García, Digital Solutions Sales Manager, Kalmar fueron algunos de los expertos que entregaron luces sobre el contexto de la región en temas como digitalización y transformación digital, infraestructura portuaria e inversión, logística, sostenibilidad y transición energética e inteligencia de mercado.

Semana 2: Europa y la cadena de suministro

El ‘viejo continente’ acaparó titulares en marzo gracias al incidente del bloqueo del Canal de Suez. Sin embargo, esas no son las únicas noticias para la ruta europea para el 2021. Junto con las tendencias generales en las Américas, Europa también se enfocó en aplicaciones tecnológicas, transformación digital, puertos inteligentes, descarbonización de la cadena de suministro y otros temas candentes.

Aunque la novedad en la conferencia TOC Connect: #Europe no fueron los temas, sino la vuelta a la presencialidad. Así fue como el primer día las sesiones -incluyendo el discurso inaugural- fueron en vivo y en persona en la sala de conferencias del puerto de Róterdam de la mano de Emile Hoogsteden Vice President - Commercial, Port of Rotterdam; y Gerald Hirt Managing Director, HVCC Hamburg Vessel Coordination Center gmbh. El primer día continuó con foco en perspectivas de mercado, ventaja digital y transición verde. El segundo día -también en formato presencial- trató sobre ciberseguridad, transformación digital, automatización, mientras que el tercer día regresó a las pantallas con el panel técnico ICHCA.

Para más información sobre cómo acceder a la plataforma donde será transmitido el contenido exclusivo de la tercera semana, por favor escriba a toc-americas@mundomaritimo.cl

Por MundoMaritmo