Las ambiciosas metas de reducir la huella de carbono y descarbonizar la industria del shipping se están haciendo cada vez más relevantes para la agenda de puertos, navieras, freight forwarders e incluso para los expedidores. Analizar el estado actual de la industria y mirar las proyecciones para entender cómo será el futuro es clave para enfrentar el desafío por delante. Por eso es que el foro de líderes TOC Leaders Forum de la edición 2021 de la conferencia TOC Connect #Global dedicó una sesión completa a los esfuerzos de descarbonización y sostenibilidad, con la participación de 4 “preeminentes pensadores y practicantes” -como los definió el moderador Josh Hurwitz, Senior Commercial Advisor for Ports and Maritime; Jan Hoffmann, Chief of Trade Logistics Branch, UNCTAD; Antonis Michail, Technical Director, Policy and Strategy Unit, International Association of Ports and Harbors (IAPH); Nico van Dooren, Director of New Business Development, Port of Rotterdam; y Jacob A. Sterling, Senior Director, Head of Decarbonisation Innovation & Business Development, AP Moller Maersk.

Impacto económico

Hay muchos mitos en torno a la transición verde, como la disponibilidad de combustibles alternativos, reacondicionamiento tecnológico, impacto económico. Este último es el que cuenta con el estigma más negativo de todos, ya que la idea de que las operaciones carbono neutrales aumentarán el costo está ampliamente instalada en el colectivo. Esto es cierto solo en algunos casos, dependiendo de las condiciones de mercado y la alternativa carbono neutral seleccionada, según explicó en su presentación Jan Hoffman, quien expuso la evaluación del impacto en los estados de las medidas de corto plazo de reducción de gases de efecto invernadero de la OMI preparado por la UNCTAD. "Cada economía lo sentirá de manera diferente […] para algunos países, los impactos negativos de las medidas de la OMI evaluadas serán relativamente más altos que para otros. Conscientes de las restricciones de recursos en algunos países en desarrollo (…) UNCTAD espera que algunos países podrían requerir apoyo para mitigar los costos logísticos en aumento y aliviar el impacto negativo consecuente en sus respectivos flujos comerciales e ingresos reales", dijo el representante de la UNCTAD refiriéndose a las conclusiones de la evaluación y el total de 130.236 casos estudiados.

Transición verde

Las iniciativas de descarbonización de la IAPH/WPSP fueron presentadas por Antonis Michalis, quien habló sobre los esfuerzos de la ONG por lograr la carbono neutralidad en la industria portuaria. "Hay una cooperación voluntaria entre los puertos y el shipping respecto de la reducción de emisiones por parte de las embarcaciones, a través de iniciativas como el suministro de energía onshore; bunkering seguro y eficienciente de combustibles bajos/cero carbono; iniciativas portuarias -como el IAPH Environmental Ship Index, el World Ports Climate Action Program, y el International Data Collaboration Committee-; y optimización de recaladas y JIT”, explicó el experto.

En la misma línea, Nico van Dooren del Puerto de Róterdam continuó con transporte sostenible en el shipping marítimo, mostrando los diferentes caminos hacia un puerto descarbonizado y una cadena de suministro CO2 neutral. "Esto requiere una combinación de eficiencia, cambio de combustible y cambio modal", enfatizó el ejecutivo durante su presentación, que más tarde tomó un fuerte foco en el búnkering y los combustibles del futuro como parte de los nuevos desarrollo para apoyar la descarbonización, citando ejemplos concretos actualmente operando, como energía a través de fuentes renovables, limpieza de casco para reducir resistencia contra algas, conchas y moluscos (que resulta en una reducción de 30% de consumo de combustible), y transporte terrestre sostenible ZES que promueve un sistema de pago-por-uso.

Jacob Sterling de Maersk estuvo a cargo de cerrar el panel con los esfuerzos de descarbonización de la danesa, como la orden de 8 portacontenedores carbono neutrales para el 2024 al cambiar de combustibles fósiles al uso de metanol verde. "Tenemos un dilema ‘huevo o la gallina’ respecto de los combustibles carbono neutrales, ya que ninguno de ellos está disponible a gran escala hoy. Entonces, es una cuestión de qué viene primero, si la producción a gran escala del metanol o la construcción de una flota lista para consumirlo", dijo el representante de Maersk.

Por MundoMaritimo