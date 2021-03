Cuando las niñas visualizan su futuro lo hacen a partir de referentes femeninas, partiendo por sus propias madres y luego extendiendo el alcance de esa influencia hacia otras figuras que puedan reconocer. Desde la liberación sexual que marcó la década de los ’70 en el mundo entero, es que la expectativa de las mujeres respecto a qué horizontes conquistar se ha ampliado: doctoras, abogadas, ingenieras, arquitectas, etc. Sin embargo, a pesar de que cada vez son más las chicas que ingresan a carreras de STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), ahora son los diversos sectores laborales donde encuentran barreras de ingreso, en industrias tales como la minería, el transporte, la construcción, etc., con cargos tradicionalmente ocupados por hombres, especialmente en las esferas gerenciales más altas de las empresas privadas e incluso cargos públicos.

Derribar esta brecha de género es algo que se ha ido construyendo de a poco, con mujeres que califican como verdaderas ‘pioneras’ en ocupar posiciones laborales donde siempre hubo un hombre, cuando lo cierto es que -científicamente hablando- no existen diferencias intelectuales o cognitivas entre géneros. El concepto de ‘inferioridad intelectual’ tácito que tiñe el prejuicio de que las mujeres sí pueden tener desempeños laborales sobresalientes no es más que eso, un prejuicio, una preconcepción, una idea instalada en el imaginario colectivo y que nadie se plantea cuestionar. En MundoMaritimo sabemos que estas pioneras existen en la industria marítimo-portuaria y de transportes en Latinoamérica. Se trata de ejecutivas de alto nivel, con poder de decisión y cargos estratégicos, expertas en sus áreas de desempeño y que sobresalen no por su género, sino por su excelente calidad profesional. Conversamos con ellas y conocimos sus testimonios de ser mujeres abriendo camino en un mundo de hombres.

Abriendo camino

Ser quien abre camino tiene sus pros y contras. Las dificultades quizás son las más fáciles de identificar: derribar mitos, combatir los prejuicios, demostrar que se tienen las mismas capacidades, luchar por una paga igualitaria, etc. Los puntos a favor son menos visibles y tienen que ver precisamente con la experiencia, la vivencia de ser agentes de cambio dentro de un sistema que se vuelve más inclusivo tiene que ver con enseñar a través de la convivencia laboral que las mujeres son más que lo que las preconcepciones permiten ver.

Elvia Bustavino, secretaria general de la Autoridad Marítima de Panamá y miembro ExCo Red MAMLA y miembro WISTA Panamá, sabe bien que el camino a recorrer está repleto de desafíos que no tienen que ver con lo académico, sino que con lo cultural y social. "Para que el sector marítimo y portuario vaya incorporando más mujeres en cargos gerenciales, es necesario que exista empatía y solidaridad para generar el compromiso de aquellas que hoy somos ejecutivas marítimas, en apoyar a la mujer que se encuentra haciendo camino y lo posible por superarse y buscar sus metas. Debemos no sólo inspirarlas y brindarles mentoría, sino apoyarlas en su capacitación y desarrollo profesional, hacerlas visibles y hacer lo imposible para generar más espacios para su liderazgo. Ambos sectores necesitan más mujeres líderes en altos cargos, somos una gran fuerza laboral, que fomentamos la competitividad y el desarrollo integral en el mundo".

Una cosa es el camino que recorrer y otra es la meta que se ha determinado para el final y de esa experiencia bien sabe Alexandra Loboda, gerente director México y Centroamérica Maersk. “El éxito se logra con méritos y metas claras, sabiendo que los paradigmas se rompen demostrando que hay liderazgo sin distingo de género, ni otra circunstancia. El liderazgo sirve cuando se comparte la experiencia y el conocimiento con equipos de alto rendimiento, como el que tengo el orgullo de guiar en México y Centro América para Maersk".

Las mujeres que hoy ocupan espacios que antes eran exclusivamente masculinos lo han hecho gracias a ese cambio del que ellas mismas han sido parte y que cada día facilita más la entrada e inclusión de nuevas generaciones de ejecutivas en un mundo tradicionalmente de hombres. "Considero que el mundo ha cambiado y ya hoy en día tenemos mujeres ocupando cargos que tradicionalmente eran tomados por el sector masculino. Debemos provocar el cambio, ser proactivas e impulsarlos involucrándonos. Mi mensaje para las mujeres jóvenes es que se preparen, estudien, y tomen las oportunidades cuando se presenten. Estas hay que aprovecharlas y agarrarlas cuando se presentan pues difícilmente se presentan una segunda vez. Por último, y lo más importante, es que tengamos pasión y amor por lo que hacemos. Con pasión, amor, dedicación y de la mano de Dios lograremos lo que nos propongamos en cualquier sector en que nos desempeñemos”, comenta Eugenia Benavides, directora Marinos Terpel S.A., miembro del directorio de IBIA y miembro de WISTA Colombia.

"Si bien la participación de la mujer en el sector marítimo-portuario ha crecido en los últimos años, aún tenemos camino por recorrer para posicionarnos en puestos de alta gerencia. Nuestras múltiples actividades nos dificultan avanzar más rápido en la preparación y desarrollo de nuestras competencias. Por eso debemos trabajar en cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones para que las labores diarias sean compartidas por nuestras parejas, hijos y familia. Cuando logremos vivir en un entorno que nos brinde seguridad, estoy segura de que muchas mujeres podrán asumir las responsabilidades y desafíos que requiere un puesto gerencial", comparte Alejandra Canales, Senior General Manager Breakbulk Service Ultranav Ltda. y presidenta WISTA Chile.

Por su parte, Claudia Magna, directora comercial MundoMaritimo y vicepresidenta WISTA Chile, comparte la visión y experiencia de las demás ejecutivas. "En estos 18 años liderando en mantener a la industria informada, he visto el avance en igualdad de género en Latinoamérica en cargos más bien operativos, pero no mucho en lo que respecta a cargos de toma de decisiones. La visibilidad que organizaciones internacionales de mujeres profesionales ligadas a la industria le entregan al género, ha sido un gran motor impulsor para quienes no solo quieren participar activamente, sino también para quienes desean liderar estos cambios. Recuerdo cuando comencé en esta industria que me preguntaron ‘si sabía cómo flotaba un barco’. Hoy, en cambio, me preguntan mi opinión y cómo veo el futuro de la industria, y eso es un tremendo avance".

Sin embargo, no basta con abrir camino. De nada sirve despejar la vía si luego nadie más la transita. Para que las mujeres referentes en la industria marítima y portuaria se consoliden como tales es necesario que haya otras que sigan sus pasos, hasta lograr la inclusión igualitaria que reconoce éxitos sin distinción de género.

Por MundoMaritimo