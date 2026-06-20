Teherán comenzó a liberar al mercado importantes volúmenes de petróleo que permanecían retenidos por las restricciones impuestas por Estados Unidos, en una de las primeras señales concretas tras la firma del acuerdo de paz provisional alcanzado entre ambos países. El movimiento coincide con una gradual reactivación del tránsito marítimo en torno al Estrecho de Ormuz, aunque persisten dudas sobre la estabilidad política y operativa de la región.
Según datos de seguimiento marítimo recopilados por Bloomberg, once tanqueros con cerca de 20 millones de barriles de crudo zarparon esta semana desde el puerto iraní de Chabahar, ubicado en el Golfo de Omán. Hasta ahora, estas naves habían permanecido limitadas por las medidas estadounidenses destinadas a restringir las exportaciones petroleras de Irán, cuyo principal mercado continúa siendo China.
Exportaciones en aumento
El incremento de los embarques se produce mientras Irán fortalece su control sobre el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz y zonas adyacentes. La Autoridad Estatal del Golfo Pérsico informó que los buques deberán ajustarse a rutas de navegación designadas y anunció la exigencia de pólizas de seguro obligatorias para transitar por la vía marítima, sin descartar la futura aplicación de peajes.
Aunque el memorando de entendimiento firmado entre Washington y Teherán buscaba facilitar la normalización de los flujos energéticos regionales, la señal más visible ha sido precisamente el repunte de las exportaciones desde Chabahar, terminal situada fuera del Golfo Pérsico y estratégicamente ubicada cerca de la frontera con Pakistán.
Sin embargo, el escenario continúa siendo frágil. Estados Unidos e Irán acordaron postergar las negociaciones previstas en Suiza para avanzar hacia un acuerdo de paz permanente, luego de nuevos enfrentamientos entre Israel y Hezbollah en el sur del Líbano. La situación genera incertidumbre respecto de la continuidad de la normalización del tránsito marítimo en Ormuz y el Golfo de Omán.
Durante la jornada del viernes 19 de junio tampoco se observaron tanqueros no iraníes abandonando el golfo Pérsico, pese a que el día anterior varias naves que transportaban cerca de 10 millones de barriles fueron detectadas navegando o reapareciendo más allá del estrecho. Entre ellas destacó el VLCC “Tenzan”, que volvió a ser visible en el Golfo de Omán tras cruzar el Estrecho de Ormuz durante la noche.
Productores retoman embarques
En paralelo, Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) notificó a sus clientes que deben reanudar la recepción de cargamentos de crudo desde sus terminales de las islas Das y Zirku, ubicadas dentro del Golfo Pérsico. La petrolera estatal advirtió que el incumplimiento de los programas de carga constituiría una infracción contractual y ofreció apoyo logístico mediante buques propios o afiliados en caso de dificultades para asegurar capacidad.
Durante las últimas semanas, Adnoc se consolidó como uno de los exportadores con mayor capacidad para mantener sus embarques pese a las restricciones en Ormuz. Operadores del mercado estiman que la compañía ha comercializado alrededor de 60 millones de barriles para entregas entre junio y agosto, mientras prepara nuevas licitaciones para los próximos meses.
Otros productores regionales también comienzan a recuperar su actividad. Kuwait levantó las cláusulas de fuerza mayor implementadas durante el conflicto y avanza en el aumento de su producción. Al mismo tiempo, los Emiratos Árabes Unidos aceleran proyectos de infraestructura destinados a reducir su dependencia del estrecho de Ormuz, incluyendo la expansión de la capacidad de exportación a través del puerto de Fujairah, en el golfo de Omán.
Cae precio del crudo
El crudo Brent se mantuvo cerca de los US$80 por barril, encaminándose a una caída semanal cercana al 9%, reflejando las expectativas de una mayor disponibilidad de petróleo en el mercado.
No obstante, la normalización completa aún enfrenta desafíos. Cerca de 80 millones de barriles permanecen a bordo de supertanqueros en espera de autorización comercial y operativa para cruzar Ormuz. A ello se suman preocupaciones por eventuales restricciones logísticas, tensiones geopolíticas y la necesidad de restablecer plenamente la confianza de armadores y operadores en una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio energético mundial.
Por MundoMaritimo
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