El comercio bilateral entre Paraguay y Chile alcanzó en 2025 un valor cercano a US$1.600 millones, con un saldo favorable para Paraguay. De acuerdo con ParaguayFluvial, para 2026, las proyecciones apuntan a un rango de entre US$1.800 millones y US$2.000 millones, donde los puertos del norte de Chile, como Puerto de Antofagasta y Puerto de Iquique, y el Corredor Bioceánico cumplirán un rol clave al ser los puntos de conexión para el embarque de carga paraguaya hacia el Asia-Pacífico.
Paraguay cuenta actualmente con un depósito franco en Antofagasta y avanza en el desarrollo de una zona logística en el sector La Negra, con una superficie aproximada de 10 hectáreas destinadas a operaciones vinculadas a su comercio exterior. Este esquema contempla consolidación de carga, operaciones logísticas internacionales, desarrollo de asociaciones empresariales y acceso a rutas marítimas del Pacífico. Asimismo, se proyecta la habilitación de otro depósito franco en Iquique.
El desarrollo del Corredor Bioceánico de Capricornio es identificado como un factor relevante para la integración logística regional. Este eje permitiría conectar zonas productivas de Paraguay y Brasil con puertos del Pacífico, reduciendo tiempos y costos de transporte. En el norte de Chile, se registran iniciativas en infraestructura vial, zonas industriales y servicios logísticos vinculadas a este corredor.
Además, se identifican oportunidades en áreas como maquila industrial, desarrollo inmobiliario en zonas vinculadas al corredor bioceánico, y servicios logísticos, hoteleros y de parques industriales
Cabe mencionar que actualmente la carne bovina se mantiene como el principal producto exportado desde Paraguay hacia Chile, con carga valorada en unos US$700 millones anuales. A esta categoría se suman otros productos en desarrollo o expansión, como carne de cerdo congelada en proceso de habilitación sanitaria, arroz, semillas como chía y sésamo, y manufacturas.
En paralelo, el sector forestal aparece como una de las áreas con proyección, con productos como madera aserrada y tableros contrachapados orientados a mercados internacionales, particularmente en Asia.
Por MundoMaritimo
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