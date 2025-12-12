Con una inversión privada superior a US$190 millones, el proyecto de expansión del muelle de DP World Posorja avanza para alcanzar una longitud total de 800 metros hacia finales de 2026 -superando los 700 metros inicialmente previstos-, ampliación que permitirá atender de forma simultánea hasta dos buques Post-Panamax y elevar la capacidad operativa de la terminal a 1,4 millones de TEUs al año.
Actualmente, el muelle cuenta con 467,5 metros y alcanzará los primeros 700 metros en abril de 2026, mientras que los 100 metros adicionales estarán terminados a finales del mismo año. Esto responde al crecimiento de las operaciones del terminal y a la dinámica de las naves que se proyecta recalaran en el puerto.
Este desarrollo en infraestructura está acompañado de la adquisición de equipamiento portuario de última generación, incluyendo 2 grúas pórtico (QC) con el mayor alcance en Ecuador, arribadas en septiembre de 2025, que permitirán atender buques ULCS de hasta 400 metros de eslora y 24.000 TEUs. Estos equipos, 100% eléctricos, se integran a la estrategia global de descarbonización de la compañía y elevarán a 6 el total de grúas QC en operación para 2026.
Adicionalmente, la inversión contempla la adquisición de 3 nuevas grúas rubber tyred gantry (RTG) híbridas, 15 internal transfer vehícles (ITV), 3 equipos empty container handler ECH, y más de 900 nuevas conexiones refrigeradas, fortaleciendo la infraestructura para productos clave de la balanza comercial de Ecuador. Con este crecimiento, la terminal contará con un total de 6 grúas pórtico, 18 RTG, 48 camiones internos, 6 ECH y más de 3.300 conexiones refrigeradas.
El proyecto de expansión registra a la fecha más del 70% de avance, destacando la culminación de la instalación de 194 pilotes mediante el sistema Cantitravel, correspondientes a los 700 metros de muelle. Los pilotes son estructuras que soportarán el peso del muelle y sus cargas operativas. En línea con la visión de sostenibilidad de DP World, 21 de estos pilotes incorporan el diseño Living Seawalls, innovadoras estructuras que reemplazan las superficies lisas de los pilotes por texturas de hábitats naturales a fin de convertir parte del muelle en un entorno favorable para la biodiversidad marina.
Durante su desarrollo, la obra ha generado cientos de empleos directos e indirectos, impulsando el crecimiento económico de las comunidades cercanas y fortaleciendo el ecosistema productivo asociado al puerto.
“El comercio exterior sigue creciendo y la costa oeste del Pacífico sur es nuestro tren principal de conexión con el mundo. Las navieras están incorporando buques de mayor tamaño, aumentando la frecuencia por servicio e implementando nuevas rutas, y para mantenernos en el mapa es indispensable seguir invirtiendo en capacidad. Eso es exactamente lo que estamos haciendo en Posorja. Creemos que, hacia el próximo año, la combinación entre mayor infraestructura y eficiencia operativa será clave para adaptarnos a estos cambios, fortalecer la conectividad y seguir ofreciendo un servicio de alto nivel al comercio exterior del país.”, destacó Carlos Merino, CEO de DP World Ecuador, Perú y Colombia.
Con estos avances, DP World Posorja fortalece sus esfuerzos para seguir consolidándose como el puerto más eficiente de Latinoamérica y el Caribe, así como un actor estratégico para el desarrollo logístico del Ecuador, contribuyendo al fortalecimiento del comercio exterior y a la competitividad del país en la red global.
Por MundoMaritimo
