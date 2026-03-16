En medio de un escenario internacional cada vez más complejo, marcado por tensiones comerciales, cambios en las políticas arancelarias, acelerados avances tecnológicos y el conflicto bélico en el Golfo Pérsico, los días 11 y 12 de marzo en el Panama Convention Center, Ciudad de Panamá, se llevó a cabo el Congreso Especializado “Comercio Internacional de Bienes: Desafíos, Estrategias, Tendencias y Tecnología”, realizado en el marco de Expo Logística Panamá 2026.
Durante el encuentro- organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), en alianza con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT)- especialistas del sector logístico, organismos internacionales y ejecutivos del comercio exterior analizaron cómo evoluciona el intercambio global de bienes en un contexto de creciente incertidumbre.
Un comercio global en transición
Uno de los puntos que atravesó gran parte de las intervenciones fue el reconocimiento de que el comercio internacional está experimentando una transformación estructural. Factores como la pandemia, los conflictos geopolíticos y las nuevas dinámicas tecnológicas han alterado el funcionamiento tradicional de las cadenas de suministro.
En ese contexto, Panamá continúa desempeñando un papel relevante como punto de articulación de rutas marítimas y los diversos hubs logísticos regionales. La conectividad que ofrece el Canal de Panamá, junto con la infraestructura portuaria y la red de servicios logísticos del país, ha permitido mantener la continuidad de los flujos comerciales incluso en momentos de alta complejidad.
“La logística ya no puede pensarse únicamente desde la infraestructura física. Hoy el valor está en la capacidad de anticipar escenarios y gestionar información en tiempo real”, señaló Adam Schipper, director de Puertos, Transporte y Logística de Ericsson.
Reconfiguración de las cadenas de suministro
Durante las sesiones también se abordaron algunas de las tendencias que están marcando el rumbo del comercio global. Entre ellas destacó la reorganización de las cadenas productivas, un proceso en el que muchas empresas buscan reducir riesgos logísticos acercando parte de su producción a los mercados finales.
Este fenómeno, conocido como nearshoring, está comenzando a generar nuevas dinámicas comerciales en distintas regiones del mundo. “El comercio internacional está transitando hacia esquemas más regionales. Las empresas buscan proximidad a los mercados y mayor resiliencia en sus cadenas de suministro”, explicó Martín Ibarra, expresidente de la Asociación de Zonas Francas de las Américas y especialista en nearshoring.
Según el especialista, este proceso abre oportunidades para plataformas logísticas bien conectadas, capaces de integrar transporte, almacenamiento y servicios de valor agregado.
Tecnología y logística inteligente
Otro de los ejes del congreso fue el impacto de la digitalización en la logística. La integración de herramientas como inteligencia artificial, análisis de datos y sistemas de automatización está transformando la manera en que se planifican las operaciones logísticas y se gestionan los flujos de bienes.
Estas tecnologías permiten anticipar retrasos en rutas de transporte, optimizar el uso de infraestructura portuaria y mejorar la trazabilidad de los productos a lo largo de la cadena de suministro. “La logística del futuro será cada vez más digital. Los puertos, los centros de distribución y las redes de transporte estarán conectados a través de sistemas inteligentes capaces de procesar información en tiempo real”, añadió Schipper.
En la misma línea, Arturo Frías, Director General Global Logistics & Consulting México, destacó que la tecnología no reemplaza el conocimiento logístico acumulado, sino que lo potencia. “La innovación es clave, pero también lo es la experiencia del sector. Las empresas que logren combinar tecnología con conocimiento operativo serán las que puedan adaptarse mejor a los cambios del comercio global”, señaló durante su intervención.
Perspectivas para América Latina
La segunda jornada del encuentro incorporó una mirada regional al debate. Especialistas en comercio internacional analizaron los desafíos que enfrenta América Latina y el Caribe para fortalecer su participación en el comercio global.
Entre los expositores destacó Nahuel Oddone, jefe de la Unidad de Comercio Internacional e Industria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quien subrayó la importancia de fortalecer la integración económica regional. “América Latina tiene la oportunidad de reposicionarse en las cadenas globales de valor, pero para ello necesita avanzar en infraestructura, facilitación del comercio y cooperación regional”, afirmó.
Panamá en el nuevo mapa logístico
Durante el congreso también se analizaron diversos casos de operaciones logísticas desarrolladas en Panamá, destacando el papel de empresas internacionales vinculadas al transporte, la mensajería y la gestión de cadenas de suministro.
Los panelistas coincidieron en que la fortaleza del país radica en su capacidad para integrar infraestructura portuaria, conectividad aérea, zonas francas y servicios logísticos en una plataforma regional altamente interconectada.
Sin embargo, también advirtieron que mantener esa posición estratégica requerirá continuar avanzando en digitalización, innovación tecnológica e integración regional.
En un escenario global caracterizado por la volatilidad y la transformación acelerada del comercio, el Congreso Especializado desarrollado en el marco de Expo Logística 2026 dejó en evidencia que la resiliencia logística será uno de los factores determinantes para la competitividad en los próximos años.
Por MundoMaritimo
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