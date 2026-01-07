Puerto Caldera, en la región de Atacama el norte de Chile, dio inicio a la temporada de exportación de fruta 2026 con el zarpe del primer embarque de fruta hacia Estados Unidos a bordo de la nave “CS Care”, operada Cool Carriers, la cual transporta más de 2.500 pallets de uva de mesa, con destino al Puerto de Gloucester, Nueva Jersey.

Mauricio Molina, gerente de Puerto Caldera, enfatizó la importancia del trabajo portuario en este proceso “Iniciamos esta nueva temporada hortofrutícola, con la atención de la primera nave con destino a Estados Unidos, transportando fruta proveniente del valle de Copiapó. Para esta temporada proyectamos niveles de operación consistentes con el ciclo anterior, considerando la recalada de alrededor de 12 naves y un volumen cercano a los 50 mil pallets, equivalentes a aproximadamente 48 mil toneladas, destinadas al mercado norteamericano” remarcó.

Por su parte, Alejandra Narváez, gerenta general de la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó A.G (APECO), se refirió a los desafíos que ha enfrentado el inicio de la temporada “Contar con un servicio directo desde el Puerto de Caldera es estratégico para la agricultura de la Región de Atacama. La ausencia de esta alternativa obliga a desviar la carga a puertos de la zona central, generando mayores costos y una operación logísticamente más exigente. La cercanía y eficiencia que ofrece Caldera marcan una diferencia sustantiva para la competitividad del sector. Valoramos que el servicio ya esté activándose y destacamos positivamente el inicio de las operaciones con el primer zarpe” indicó.

Cristián Cortés, secretario regional ministerial (seremi) de Agricultura remarcó la importancia que tiene el inicio de esta temporada. “El puerto de Caldera es el único puerto de Atacama, por el que se exporta nuestra uva hacia el extranjero, por eso estamos optimistas para que esta temporada se inicie sin contratiempos. Hemos dispuesto los recursos necesarios para realizar un trabajo constante y sostenido a través del Servicio Agrícola y Ganadero, de forma tal que la fruta sea inocua para la población” señaló.

Juan Carlos Valencia, director regional (s) del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) valoró las condiciones sanitarias con que la región enfrenta esta nueva temporada de exportación “esperamos que esta temporada de exportaciones se desarrolle normalmente, considerando que la región se mantiene sin campañas de moscas de la fruta, lo que es una ventaja para los productores de Atacama, garantizando el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios de los países de destino de la uva de mesa. Como SAG estamos presentes en plantas frutícolas y en el puerto de Caldera con el fin de certificar la condición fitosanitaria de nuestras frutas”, señaló.

Por su parte, Claudia Pradenas, directora de ProChile Atacama destacó que “durante 2025, y hasta el mes de noviembre, las exportaciones de uva de mesa de Atacama alcanzaron los 108 millones de dólares, cifra que corresponde al 66% del total de los envíos regionales destinados al mercado estadounidense”, manifestó.

Cabe destacar que para la temporada 2026, se proyecta que el terminal portuario atienda más de 12 naves, lo que representará el embarque de aproximadamente 48. 700 toneladas de carga frutícola, consolidando un crecimiento sostenido en comparación con temporadas anteriores.

Por MundoMaritimo