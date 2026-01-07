Puerto Caldera, en la región de Atacama el norte de Chile, dio inicio a la temporada de exportación de fruta 2026 con el zarpe del primer embarque de fruta hacia Estados Unidos a bordo de la nave “CS Care”, operada Cool Carriers, la cual transporta más de 2.500 pallets de uva de mesa, con destino al Puerto de Gloucester, Nueva Jersey.
Mauricio Molina, gerente de Puerto Caldera, enfatizó la importancia del trabajo portuario en este proceso “Iniciamos esta nueva temporada hortofrutícola, con la atención de la primera nave con destino a Estados Unidos, transportando fruta proveniente del valle de Copiapó. Para esta temporada proyectamos niveles de operación consistentes con el ciclo anterior, considerando la recalada de alrededor de 12 naves y un volumen cercano a los 50 mil pallets, equivalentes a aproximadamente 48 mil toneladas, destinadas al mercado norteamericano” remarcó.
Por su parte, Alejandra Narváez, gerenta general de la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó A.G (APECO), se refirió a los desafíos que ha enfrentado el inicio de la temporada “Contar con un servicio directo desde el Puerto de Caldera es estratégico para la agricultura de la Región de Atacama. La ausencia de esta alternativa obliga a desviar la carga a puertos de la zona central, generando mayores costos y una operación logísticamente más exigente. La cercanía y eficiencia que ofrece Caldera marcan una diferencia sustantiva para la competitividad del sector. Valoramos que el servicio ya esté activándose y destacamos positivamente el inicio de las operaciones con el primer zarpe” indicó.
Cristián Cortés, secretario regional ministerial (seremi) de Agricultura remarcó la importancia que tiene el inicio de esta temporada. “El puerto de Caldera es el único puerto de Atacama, por el que se exporta nuestra uva hacia el extranjero, por eso estamos optimistas para que esta temporada se inicie sin contratiempos. Hemos dispuesto los recursos necesarios para realizar un trabajo constante y sostenido a través del Servicio Agrícola y Ganadero, de forma tal que la fruta sea inocua para la población” señaló.
Juan Carlos Valencia, director regional (s) del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) valoró las condiciones sanitarias con que la región enfrenta esta nueva temporada de exportación “esperamos que esta temporada de exportaciones se desarrolle normalmente, considerando que la región se mantiene sin campañas de moscas de la fruta, lo que es una ventaja para los productores de Atacama, garantizando el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios de los países de destino de la uva de mesa. Como SAG estamos presentes en plantas frutícolas y en el puerto de Caldera con el fin de certificar la condición fitosanitaria de nuestras frutas”, señaló.
Por su parte, Claudia Pradenas, directora de ProChile Atacama destacó que “durante 2025, y hasta el mes de noviembre, las exportaciones de uva de mesa de Atacama alcanzaron los 108 millones de dólares, cifra que corresponde al 66% del total de los envíos regionales destinados al mercado estadounidense”, manifestó.
Cabe destacar que para la temporada 2026, se proyecta que el terminal portuario atienda más de 12 naves, lo que representará el embarque de aproximadamente 48. 700 toneladas de carga frutícola, consolidando un crecimiento sostenido en comparación con temporadas anteriores.
Por MundoMaritimo
DP World: Costa Rica analiza vía legal para posible inversión del operador en puertos de Caldera y Puntarenas
Catastro Frutícola posiciona a la región del Biobío como una nueva zona frutícola en Chile
3717 compañías registradas, 50 países, 82 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.