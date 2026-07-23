Infoport y CSP Iberian Valencia Terminal consolidaron seis años de colaboración en la digitalización de la gestión de personal de estiba y maquinaria, una iniciativa que ha permitido optimizar la coordinación de recursos, mejorar la eficiencia operativa y aumentar la visibilidad sobre la actividad diaria de la terminal.

La experiencia demuestra cómo la aplicación de soluciones digitales orientadas a la operativa puede generar mejoras sostenidas en el tiempo en uno de los ámbitos más complejos de la actividad portuaria, como es la gestión simultánea de cientos de trabajadores y equipos en un entorno de alta actividad y necesidad de respuesta inmediata.

Planificación, asignación y control

Hace seis años, la terminal decidió abordar uno de sus principales desafíos operativos. Con entre 600 y 700 contrataciones diarias de estibadores y una intensa utilización de maquinaria especializada, los procesos de asignación se realizaban de forma manual, lo que generaba tiempos improductivos durante los relevos de turno y limitaba la capacidad de planificación y seguimiento de los recursos.

Para dar respuesta a esta situación, CSP Valencia implantó una plataforma digital desarrollada por Infoport que centraliza la planificación, asignación y control tanto del personal como de la maquinaria. El sistema integra además los controles de acceso de la terminal, permitiendo que cada trabajador reciba automáticamente su asignación y los equipos asociados al incorporarse a su puesto de trabajo.

Tras seis años de funcionamiento, la solución se ha convertido en una herramienta plenamente integrada en la operativa de la terminal.

Resultados alcanzados

Entre los resultados obtenidos destaca la reducción significativa de los tiempos de asignación durante los cambios de turno, así como una mejora significativa en los procesos de planificación con una reducción del 80% en el tiempo dedicado a esta tarea, la disminución del 50% de reasignaciones no previstas y la trazabilidad completa de las operaciones.

Según Eduardo Orellana, director de Producción de CSP Iberian Valencia Terminal, “hemos pasado de un modelo reactivo y manual a uno mucho más ágil, donde cada persona sabe exactamente qué hacer desde el primer minuto, aumentando la eficiencia de los relevos de turno”.

La digitalización de este proceso ha permitido además disponer de información en tiempo real sobre la disponibilidad y estado de los recursos, facilitando una toma de decisiones más ágil y una mayor coordinación entre operaciones y mantenimiento.

“El proyecto pone de relieve la importancia de incorporar tecnología enfocada a resolver necesidades operativas concretas y el papel que desempeñan los partners especializados en la transformación digital del sector portuario. En este sentido, la colaboración entre CSP Valencia e Infoport ha permitido evolucionar desde la simple automatización de tareas hacia un modelo integrado de gestión de recursos”, indican desde Infoport.

En un contexto en el que la competitividad portuaria depende cada vez más de la eficiencia y la capacidad de adaptación, este caso demuestra cómo la digitalización, cuando se integra en el núcleo de la operativa y pone el foco en las personas, puede generar mejoras sostenidas y medibles a largo plazo, concluyen desde Infoport.