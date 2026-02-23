La competitividad de los puertos latinoamericanos ya no depende exclusivamente de su capacidad física o de nuevas ampliaciones de infraestructura. En un escenario caracterizado por mayor exigencia operativa, concentración naviera y presión por mayor previsibilidad, la eficiencia del sistema logístico-portuario está cada vez más vinculada a la gestión de la información y a la integración de procesos, especialmente en el lado tierra.

Desde la experiencia de Infoport —compañía especializada en digitalización portuaria con trayectoria en Europa y presencia en América Latina— el principal desafío regional no radica únicamente en mover más carga, sino en ofrecer mayor trazabilidad, coordinación y capacidad de anticipación.

En ese análisis también participó Elvia Bustavino, de Multimodal Consulting. Bustavino señala que “La mejora de la eficiencia ha dejado de ser un objetivo aspiracional para convertirse en una condición mínima de competitividad”. Según explica, los puertos enfrentan presiones externas como buques de mayor tamaño y cadenas logísticas más exigentes, además de desafíos estructurales como congestión, baja previsibilidad y limitada coordinación entre actores.

En paralelo, el perfil del usuario logístico ha evolucionado. “Los exportadores, importadores y proveedores de servicios ya no aceptan operar con visibilidad limitada sobre el estado de su carga”, afirma. La necesidad de información casi en tiempo real se ha convertido en un elemento central para la toma de decisiones. “La competitividad hoy se juega tanto en el muelle como en la calidad de la información que acompaña a la carga”, agrega.

Brechas en integración y gobernanza digital

Uno de los factores que más incide en la brecha competitiva regional es la implementación parcial de soluciones tecnológicas. Si bien muchos puertos han avanzado en digitalización, la falta de integración entre plataformas y actores sigue limitando el impacto.

En esa línea, Carlos Pascual, Director Comercial de Infoport, plantea que el desafío actual es avanzar hacia una segunda etapa de transformación. “Es necesario abordar la segunda ola de la digitalización. Esta consiste en conectar plataformas, unificar datos y convertirlos en información útil para la toma de decisiones”. Para Pascual, el lado tierra representa el principal espacio de mejora pendiente. “Accesos congestionados y baja trazabilidad limitan la eficiencia global del sistema. Digitalizar estos procesos tiene un impacto directo en productividad, sostenibilidad y relación puerto-ciudad”, indica.

Avanzar por fases y priorizar impacto

En un contexto donde las inversiones en infraestructura suelen ser limitadas, Infoport propone un enfoque progresivo. Bustavino explica que la eficiencia puede mejorar “cuando se apuesta por modelos digitales flexibles y evolutivos, pensados para crecer en el tiempo”, permitiendo implementar soluciones por etapas.

Pascual coincide en la necesidad de priorizar procesos con mayor retorno. “Debemos analizar qué procesos son susceptibles de digitalizar y priorizar aquellos que van a suponer una menor inversión y van a generar un mayor retorno. Estos quick wins deben generar un impacto significativo en la eficiencia operativa de los puertos”, señala.

Entre las áreas identificadas menciona la automatización de accesos, sistemas de cita previa, generación digital de órdenes de transporte y trazabilidad en tiempo real de camiones. “Tienen un coste reducido, una implementación muy ágil y curvas de aprendizaje bajas, por lo que en pocos meses ya se empiezan a ver resultados”, afirma.

Resultados aplicados y adaptación regional

La experiencia acumulada en el Puerto de Valencia constituye uno de los principales casos de referencia. Allí, la digitalización permitió reducir el resguardo aduanero de cuatro a 0,3 minutos; el chequeo de movimientos de exportación y transbordo de cuatro horas a tres minutos; y la preparación de documentación aduanera de 5,4 a 0,4 minutos.

En materia de accesos, la automatización disminuyó tiempos de espera en terminal de cinco minutos a 35 segundos en promedio, además de reducir congestión y emisiones. Asimismo, la unificación de información redujo en 95% las incidencias vinculadas a documentación y permitió acortar el tiempo de escala hasta en 30%.

Pascual aclara que estos resultados responden a procesos sostenidos de integración y gobernanza digital. “No se trata de replicar un modelo europeo, sino de aplicar una metodología de mejora constante adaptada a cada realidad”, precisa.

Frente a la heterogeneidad de los puertos latinoamericanos —muchos de tamaño medio y multipropósito— la compañía plantea una oferta modular e integrable. “Somos capaces, una vez analizada la casuística concreta del puerto, de ofrecer una solución modular, integral o complementaria a lo que ya tienen. También podemos desarrollar soluciones ad-hoc”, explica Pascual.

El objetivo, concluye, es acompañar la evolución por etapas. “Un puerto debe evolucionar priorizando aquellas inversiones que generan mayor retorno operativo. Nuestro objetivo es convertir la digitalización en una palanca real de competitividad”.

