Infoport ha completado recientemente un hito clave en el desarrollo del proyecto TRANSLATE, una platform as a service (PaaS) abierta e interoperable orientada a facilitar la integración entre los sistemas de información de los operadores económicos y las distintas plataformas digitales del ecosistema logístico-portuario.
TRANSLATE nace con un objetivo claro: simplificar y estandarizar el intercambio de mensajes en la logística portuaria, reduciendo la complejidad técnica, los errores operativos y los costes asociados a la integración de múltiples sistemas. En un contexto marcado por la digitalización, la fragmentación tecnológica y la creciente exigencia en términos de eficiencia y trazabilidad, la interoperabilidad se consolida como un factor crítico para la competitividad del sector.
El proyecto se materializa en una plataforma en la nube que actúa como pasarela de mensajería, centralizando la gestión de envíos y recepciones, transformando los mensajes al formato requerido por cada receptor y ofreciendo capacidades avanzadas de control, monitorización y trazabilidad. Todo ello de forma transparente para los operadores, que, gracias al uso de TRANSLATE, pueden conectar sus sistemas a las plataformas portuarias sin necesidad de afrontar desarrollos complejos o específicos para cada entorno.
Este primer hito ha permitido disponer de TRANSLATE en un entorno operativo, validando su arquitectura, sus flujos de integración y sus principales casos de uso.
TRANSLATE ha sido cofinanciado mediante financiación pública del fondo Ports 4.0 de Puertos del Estado, un programa que impulsa la innovación abierta y la transformación digital del sistema portuario. Gracias a este apoyo, el proyecto ha podido avanzar desde la conceptualización hasta su validación en entornos reales, cerrando una fase clave de desarrollo con impacto tangible para el sector.
Durante el proyecto se ha diseñado una arquitectura preparada para escalar y convivir con sistemas heterogéneos, se han ejecutado pilotos con usuarios reales y se han documentado buenas prácticas que servirán de base para su evolución futura. TRANSLATE se concibe como una solución orientada a la adopción progresiva, alineada con las necesidades reales de los operadores y del ecosistema portuario.
A partir de este hito, Infoport señala que continúa trabajando en la evolución del producto mediante la ampliación de conectores, la incorporación de nuevos casos de uso y la consolidación de la plataforma, con el objetivo de avanzar hacia niveles superiores de madurez tecnológica y facilitar su llegada al mercado.
Con TRANSLATE, Infoport refuerza su compromiso con una logística portuaria más eficiente, sostenible y colaborativa, en la que la tecnología actúa como un verdadero habilitador de la interoperabilidad, la integración de sistemas y la mejora continua de los procesos.
DCSA consolida avances clave en digitalización e interoperabilidad en el transporte marítimo contenerizado en 2025
Gremios aduaneros destacan beneficios de interoperabilidad de Sicex para el comercio exterior
3717 compañías registradas, 50 países, 82 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.