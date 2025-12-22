Durante 2025, la Digital Container Shipping Association (DCSA) logró avances significativos en su objetivo de impulsar la digitalización y la interoperabilidad en la industria del transporte marítimo de contenedores. El año estuvo marcado por el lanzamiento del programa DCSA+, un ecosistema de colaboración ampliado, y por una adopción concreta de estándares que comenzó a reflejarse en métricas operativas relevantes
Uno de los hitos más destacados fue el fuerte crecimiento en el uso de APIs (interfaces de programación de aplicaciones) basadas en estándares DCSA. En 2025, el volumen de llamadas API (Interacciones digitales entre sistemas) alcanzó los 2.100 millones, casi duplicando los 1.100 millones registrados en 2024, una señal clara de que los estándares están siendo utilizados de forma activa por la industria. En paralelo, la adopción del Electronic Bill of Lading (eBL) avanzó desde un 5% el año anterior hasta un 12%, reforzando la transición hacia procesos digitales y una menor dependencia de documentación manual.
El año también estuvo marcado por la publicación de nuevos estándares y actualizaciones relevantes. Hacia fines de 2025, DCSA lanzó versiones nuevas o revisadas de los estándares API para El Aviso de Arribo, Recalada Portuaria y Peso Bruto Verificado (VGM). A esto se sumó, en octubre, la presentación del conformance tracker, una herramienta que aporta mayor transparencia al mercado respecto del nivel de implementación de los estándares por parte de los distintos actores.
“Durante 2025, continuamos refinando y actualizando los estándares de DCSA para apoyar la interoperabilidad, simplificar procesos y reducir la documentación manual”, señaló la organización, destacando que estos avances reflejan un cambio desde la ambición hacia la acción concreta.
DCSA+
Un elemento central de este nuevo enfoque es el programa DCSA+, que busca ampliar la colaboración más allá de las navieras. En este contexto, IKEA Supply AG se convirtió en el primer propietario de carga en incorporarse formalmente al programa, aportando la perspectiva del dueño de la carga a una comunidad que ya incluye líneas navieras, feeders, freight forwarders, terminales y proveedores tecnológicos.
“En IKEA creemos que la colaboración es el camino para hacer que el transporte marítimo global sea más sostenible y predecible”, afirmó Ewelina Taylor, Global Transport Manager de Inter IKEA Group. Desde DCSA, su Chief Growth Officer, Mariana Bock-Losada, destacó que la incorporación de un propietario de carga a nivel global “refuerza la relevancia de DCSA+ y acelera el avance hacia prácticas digitales consistentes en toda la industria”.
Otro logro relevante fue la publicación del estándar Port Call 2.0, una actualización clave del Just-in-Time / Port Call 1.2 Beta. Esta nueva versión introduce una estructura de API más simple e incorpora datos operativos críticos, como información de movimientos previstos, respondiendo a brechas detectadas por los usuarios de versiones anteriores.
“Con Port Call 2.0 estamos poniendo mayor énfasis en la adopción práctica y en facilitar la implementación en sistemas diversos”, explicó Iker Echave, Head of Standards, DCSA. Según el ejecutivo, este enfoque mantiene la coherencia del estándar central, pero reduce barreras y favorece una alineación más amplia en la industria.
Por MundoMaritimo
DCSA amplía sus horizontes e incorpora propietarios de carga, transitarios y terminales, entre otros
DCSA da cuenta de los avances y retos de la digitalización del transporte marítimo desde la perspectiva de los propietarios de carga
3716 compañías registradas, 50 países, 81 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.