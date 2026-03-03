Infoport y AIC Estudios y Proyectos (AIC) han formalizado un acuerdo de colaboración que da lugar a una alianza estratégica orientada a mejorar la competitividad de los puertos del Cono Sur mediante la combinación de conocimiento, experiencia y soluciones avanzadas de digitalización de procesos.

La alianza nace de una visión compartida sobre el modelo de gestión portuaria y logística, en un contexto marcado por la necesidad de modernizar infraestructuras, optimizar procesos, atraer inversión y avanzar hacia modelos operativos más eficientes, sostenibles y conectados. Ambas compañías, consolidadas en sus respectivos ámbitos de actuación, suman capacidades complementarias para ofrecer a puertos y actores del ecosistema logístico-portuario una propuesta de alto valor estratégico.

Infoport cuenta con una trayectoria de más de 25 años como proveedor de soluciones tecnológicas para puertos, autoridades portuarias y operadores logísticos, con un fuerte foco en la digitalización de procesos de la cadena logístico-portuaria, la interoperabilidad de sistemas y la optimización de la gestión portuaria. Por su parte, AIC acumula más de dos décadas de experiencia en planificación estratégica, estudios de factibilidad, desarrollo de infraestructuras y estructuración de proyectos de inversión en transporte, logística y puertos en Latinoamérica.

La complementariedad entre ambas firmas es uno de los pilares del acuerdo. Mientras AIC aporta una visión integral del desarrollo portuario —desde la estrategia y la planificación hasta la implementación y la gestión—, Infoport contribuye con soluciones tecnológicas que permiten materializar esa estrategia en sistemas de información, plataformas digitales y procesos operativos más eficientes y trazables.

El objetivo principal de la alianza es acompañar a los puertos en sus procesos de transformación, combinando planificación, ingeniería, modelos de negocio y digitalización. Esta colaboración permitirá abordar proyectos de modernización portuaria de forma integral, alineando las decisiones estratégicas y de inversión con soluciones tecnológicas que mejoren la eficiencia operativa, la competitividad y la calidad del servicio.

Desde la perspectiva de AIC, el acuerdo con Infoport supone una ampliación significativa de la propuesta de valor que ofrece a sus clientes sumando además de la integración logística la integración tecnológica para tender a convertirse en verdaderos Smart Ports. La incorporación de capacidades tecnológicas avanzadas permite enriquecer los proyectos de planificación y desarrollo con herramientas que facilitan la implementación, el control y la mejora continua de los procesos.

“Trabajar con Infoport nos permite ofrecer a nuestros clientes una experiencia más completa y de mayor calidad, incorporando la digitalización como un elemento estructural de los proyectos portuarios. Compartimos una visión común sobre la necesidad de integrar estrategia, infraestructura y tecnología para mejorar la competitividad de los puertos de la región”, afirma el Ingeniero Gustavo Anschütz, CEO de AIC Estudios y Proyectos.

Mientras que desde Infoport, su Director Comercial, Carlos Pascual, señala que “esta alianza refuerza nuestra apuesta por Latinoamérica y nuestro compromiso con el desarrollo de un modelo de gestión portuaria más eficiente, conectado y orientado a resultados. La colaboración con AIC nos permite integrar la tecnología desde las fases iniciales de los proyectos, asegurando que la digitalización acompañe la estrategia y no sea un elemento aislado”.

En un entorno en el que los puertos compiten no solo por capacidad o ubicación, sino por eficiencia, conectividad y calidad de servicio, la integración entre planificación estratégica y digitalización se convierte en un factor diferencial. La alianza entre Infoport y AIC responde a esta realidad, apostando por un enfoque colaborativo que permita acelerar la modernización del sistema portuario de la región.

Con este acuerdo, ambas compañías refuerzan su compromiso con el desarrollo de proyectos portuarios más competitivos, sostenibles y alineados con las exigencias del comercio internacional, poniendo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del crecimiento de la zona.