Infoport, compañía creada en 1998 en el Puerto de Valencia, desde sus inicios ha apuntado a un objetivo claro: “mejorar la competitividad de empresas y puertos mediante el uso de la tecnología”. Así resume Carlos Pascual, Director Comercial de la compañía, el origen de una firma que hoy opera a nivel global, con un foco especial en América Latina y España, y que se ha consolidado como un actor relevante en la digitalización de la cadena logístico-portuaria.

“En Infoport somos expertos en la digitalización y optimización de procesos dentro de la cadena logístico-portuaria, y lo hacemos mediante el desarrollo, implantación y evolución de soluciones digitales”, explica Pascual. Su gama de servicios abarca desde plataformas de trazabilidad y control operativo, hasta sistemas de automatización de accesos, gestión de citas, monitorización de flujos y herramientas de apoyo a la toma de decisiones.

La compañía cuenta hoy con más de 120 profesionales, con una experiencia media de 10 años en el sector y perfiles clave que superan las dos décadas de trayectoria. Para el ejecutivo, este equipo es uno de los grandes activos de la empresa: “Esto nos permite ofrecer un altísimo grado de conocimiento y especialización que abarca todas las etapas de maduración en el proceso de digitalización de cualquier puerto o terminal”.

Ese conocimiento se refleja en una base de clientes que incluye a Valenciaport, el Puerto de Tacoma, el Puerto de Valparaíso, el Puerto Seco de Madrid, además de navieras y operadores de terminales como APM Terminals, MSC, Hapag-Lloyd, Cosco Shipping o CSP Spain. La relación de largo plazo con el puerto de Valencia es uno de los mayores avales de la compañía. “Llevamos trabajando más de 25 años, lo que demuestra la confianza que tienen en nosotros”, destaca.

Precisamente, uno de los principales sellos distintivos de Infoport es que sus soluciones han sido testeadas en un entorno real de alta complejidad. “El hecho diferenciador es, por un lado, que están validadas por un gran puerto, como es Valenciaport, cuarto de Europa, con más de 5,5 millones de TEUs y 80 millones de toneladas movilizadas en 2025”, señala. A ello se suma una visión “realista y holística” de los procesos, fruto de la experiencia operativa del equipo.

Mercado latinoamericano en la mira

En América Latina, la compañía observa un mercado “amplio, plural y muy complejo”, donde confluyen múltiples actores e intereses. Sin embargo, Pascual subraya que existen necesidades comunes, siendo la digitalización de procesos la más transversal. “Aunque muchos puertos tienen una Ventanilla Marítima, el lado tierra está más desatendido”, afirma, señalando oportunidades de rápida implementación y alto impacto.

Entre los ejemplos más claros están la automatización de accesos y la gestión de citas: “La puesta en marcha de soluciones para la automatización de accesos, citas previas, etc., puede hacer que el tiempo de espera de un camión en la terminal pase de minutos a segundos”. Además, mediante la trazabilidad y monitorización, es posible anticipar la demanda y ajustar la operativa en tiempo real, explica.

Un caso emblemático en la región es el del Puerto de Valparaíso, donde Infoport implementó una solución de trazabilidad para camiones. El sistema permitió resolver problemas de congestión y falta de visibilidad en el antepuerto, actuando como buffer y mejorando la coordinación. Según el ejecutivo, esta plataforma aporta “eficiencia operativa, sostenibilidad y una experiencia optimizada”, al tiempo que reduce el impacto ambiental y fortalece la relación puerto-ciudad.

Por lo pronto, Infoport busca consolidar y expandir su presencia en la región. “Con mi entrada como nuevo Director Comercial se están redoblando esfuerzos para consolidar la presencia en este mercado”, comenta. La estrategia, adelanta, combina la adaptación de soluciones existentes con el desarrollo de productos a medida, siempre con un mismo propósito: acompañar a los puertos latinoamericanos en su camino hacia una mayor competitividad a través de la digitalización.

