La transformación digital de los puertos de América Latina y el Caribe será uno de los ejes que Infoport abordará durante su participación en REPICA 2026 – XLVIII Reunión Portuaria del Istmo Centroamericano, que se desarrollará del 7 al 11 de septiembre en República Dominicana. En este contexto, Carlos Pascual, Director Comercial de Infoport, destaca la necesidad de avanzar desde la digitalización de procesos específicos hacia modelos basados en la interoperabilidad y el intercambio de información entre los distintos actores de la cadena.
Para el ejecutivo, “La obligatoriedad de la Ventanilla Única Marítima (VUM)— establecida por la Organización Marítima Internacional (OMI)— constituye uno de los hitos más importantes en la digitalización portuaria de los últimos años”, señala. A su juicio, esta herramienta introduce un cambio en la gestión de la información al promover que los datos sean declarados una sola vez y reutilizados a lo largo del proceso portuario.
En América Latina y el Caribe, agrega, la VUM representa una oportunidad para que los procesos de modernización que atraviesan numerosos puertos puedan articularse sobre una estrategia digital más amplia.
No obstante, desde la perspectiva de Infoport, la implementación de una VUM no es suficiente para alcanzar el concepto de puerto digital. Carlos Pascual explica que esta permite coordinar el intercambio de información relacionado con el arribo, estadía y zarpe de los buques, pero que la transformación debe extenderse al conjunto de la comunidad portuaria y logística.
En ese proceso, el Port Community System (PCS) adquiere un papel central. Mientras la VUM se concentra principalmente en la interacción entre los buques y las administraciones, el PCS permite ampliar la conectividad hacia terminales, navieras, transportistas, operadores logísticos, autoridades portuarias, aduanas y otros organismos.
“El PCS se convierte en el núcleo de la estrategia digital del puerto”, afirma el ejecutivo, que destaca además su capacidad para conectar digitalmente a los distintos actores, integrar sistemas heterogéneos y facilitar un intercambio de información estandarizado y seguro. Sobre esta base, plantea, pueden desarrollarse posteriormente servicios de trazabilidad, optimización de recaladas, gestión de accesos, coordinación multimodal, analítica avanzada e inteligencia operacional.
Esta integración también marca una diferencia respecto de la digitalización de procesos aislados. Según Carlos Pascual, cuando cada organización digitaliza únicamente sus propios procedimientos existe el riesgo de generar nuevos “silos” de información, en los que los datos están disponibles, pero permanecen desconectados.
“El valor no está únicamente en digitalizar, sino en conectar”, sostiene. Un ecosistema digital portuario, en cambio, se sustenta en la interoperabilidad, la colaboración y el intercambio de información en tiempo real, permitiendo obtener una visión integral de las operaciones y mejorar la planificación y coordinación de recursos.
Para Infoport, esta capacidad de conexión adquiere además relevancia frente a escenarios de disrupción. La VUM puede proporcionar una fuente única de información para los procesos vinculados a la recalada del buque, mientras que el PCS amplía esa capacidad al conjunto de la comunidad portuaria y logística. Ante una contingencia, disponer de información actualizada sobre escalas, recursos, accesos, mercancías o servicios permite mejorar los tiempos de reacción y la coordinación entre los actores involucrados.
En cuanto a la hoja de ruta para los puertos de la región que recién comienzan su transformación digital, Carlos Pascual recomienda avanzar de manera incremental, mediante soluciones modulares y con una visión estratégica de largo plazo. El punto de partida sería la implementación de la VUM sobre una plataforma tipo PCS, para luego incorporar progresivamente procesos relacionados con mercancías, terminales, transporte terrestre, ferrocarril, aduanas y servicios marítimos.
Una vez consolidada esta base interoperable, sería posible incorporar capacidades de analítica avanzada, inteligencia artificial, optimización de recaladas y gestión predictiva de recursos.
Con miras a la próxima década, el ejecutivo identifica precisamente la capacidad de integrar a toda la comunidad portuaria en torno a una estrategia común basada en datos como uno de los principales factores diferenciales de los puertos más competitivos de la región. “El verdadero salto hacia el Smart Port no se producirá cuando un puerto incorpore más tecnología, sino cuando consiga conectar eficazmente a toda su comunidad portuaria y logística alrededor de una visión compartida”, concluye.
Por MundoMaritimo
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