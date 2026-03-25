La volatilidad en políticas comerciales y el aumento de tensiones geopolíticas, principalmente asociadas con el conflicto Irán – EE. UU. están incidiendo en las cadenas de suministro de la industria química, generando variaciones en flujos de importación, costos logísticos y disponibilidad de insumos. Durante 2025, las importaciones de productos de este tipo en Estados Unidos registraron un comportamiento irregular. En marzo superaron los US$20.000 millones, impulsadas por compras anticipadas frente a posibles incrementos arancelarios, mientras que en abril se produjo una caída significativa. Este patrón se repitió a lo largo del año, alterando la estacionalidad del transporte y dificultando la planificación presupuestaria.
Desde Xeneta señalan que este entorno ha elevado los riesgos para el sector, considerando que los insumos químicos forman parte de múltiples cadenas productivas, incluyendo automotriz, agricultura, construcción y bienes de consumo.
En paralelo, el conflicto iniciado el 28 de febrero tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ha tenido efectos en los mercados energéticos. El precio del crudo Brent registró variaciones significativas, con proyecciones que lo sitúan en torno a US$110 durante marzo y abril. En este contexto, se reportan fluctuaciones relevantes en los precios, incluyendo movimientos de hasta 14% en una sola jornada. “Se trata de un aumento del 62% con respecto a la media anual de 2025”, apuntan.
Déficit en suministro de helio
El impacto también se extiende a insumos industriales como el helio. Ataques a instalaciones en Ras Laffan, en Catar, llevaron a la paralización de producción de gas natural licuado (GNL) y derivados, afectando aproximadamente el 27% del suministro global de helio. Se estima un déficit mensual de 5,2 millones de metros cúbicos, mientras que los precios spot han aumentado entre 70% y 100%. Xeneta indicó que “el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, califica la crisis energética como más grave que las dos crisis petroleras consecutivas de 1973 y 1979 juntas, con al menos 44 instalaciones energéticas dañadas en nueve países”.
El helio es utilizado en la fabricación de semiconductores, proceso en el cual cumple funciones en entornos de vacío, alineación de componentes y control térmico. La disponibilidad limitada de este insumo genera efectos en industrias tecnológicas, especialmente en países dependientes de su importación.
Aumentan retrasos logísticos
En el transporte marítimo, la crisis en el Mar Rojo ha prolongado el desvío de rutas entre Asia y Europa hacia el Cabo de Buena Esperanza, agregando hasta 14 días a los tiempos de tránsito. Según datos de Xeneta, las tarifas de contratos de largo plazo hacia el norte de Europa se mantienen un 58% por encima de los niveles previos a la crisis.
En este contexto, actores del sector reportan efectos operativos derivados de retrasos logísticos. “La congestión portuaria retrasó importaciones críticas de solventes, impactando los plazos de producción”, expresan. “Tuvimos que gestionar racionamiento de inventarios y negociar logística acelerada para restablecer la estabilidad operativa”.
Adicionalmente, cambios en el entorno arancelario han modificado las rutas de suministro. Las importaciones de químicos desde China hacia Estados Unidos disminuyeron cerca de 30% interanual en el segundo trimestre de 2025, lo que impulsó la búsqueda de proveedores alternativos en el sudeste asiático e India.
Una encuesta de Xeneta a 450 responsables de compras y cadenas de suministro indica que todas las empresas del sector químico y farmacéutico reportaron impactos financieros asociados a interrupciones logísticas en los últimos 12 meses.
De acuerdo con el mismo análisis, “el 50% de las organizaciones químicas y farmacéuticas aumentó sus presupuestos de contingencia debido a la volatilidad”, mientras que “solo el 10% opera con un modelo de compras completamente basado en datos”, indican desde Xeneta.
En 2026, el mercado de transporte marítimo se presenta con condiciones variables, marcadas por recargos, cambios en rutas y factores regulatorios. En este escenario, las decisiones de abastecimiento y logística se ven condicionadas por la evolución de costos, disponibilidad de transporte y restricciones en el comercio internacional.
Por MundoMaritimo
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