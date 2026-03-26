Hapag-Lloyd publicó este 26 de marzo su informe anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025. El EBITDA ascendió a US$3.602 millones (EUR 3.188 millones) y el EBIT a US$ 1.073 millones (EUR 950 millones), mientras que las utilidades alcanzaron los US$1.044 millones (EUR 924 millones). El resultado de acuerdo con la compañía se situó en el extremo superior del rango previsto, pero por debajo del año anterior, principalmente debido a menores tarifas de flete y mayores costos operativos.

“2025 fue un buen año para Hapag-Lloyd, con resultados sólidos. Hemos aumentado nuestros volúmenes y superado al mercado. Nuestra red Gemini alcanzó una fiabilidad de itinerarios del 90% y la satisfacción del cliente llegó a un nuevo récord. Invertimos significativamente en eficiencia y modernización de la flota para seguir descarbonizando nuestras operaciones. Además, nuestra creciente lista de terminales contribuyó cada vez más al éxito de nuestro negocio de transporte marítimo”, dijo Rolf Habben Jansen, CEO de Hapag-Lloyd AG.

En el negocio de Transporte Marítimo, los ingresos aumentaron a US$20.635 millones (EUR 18.265 millones) en 2025. El EBITDA disminuyó a US$ 3.450 millones (EUR 3.054 millones EUR) y el EBIT a US$1.007 millones (EUR 891 millones EUR). Mientras que los volúmenes transportados aumentaron un 8% hasta 13,5 millones de TEUs, respaldados por la exitosa implementación de la red Gemini, la tarifa de flete promedio cayó un 8%, a US$1.376/TEU, debido al aumento de capacidad y al incremento de desbalances comerciales. Además, hubo mayores costos derivados de interrupciones operativas causadas por nuevas políticas arancelarias, tensiones de seguridad en el Mar Rojo, gastos iniciales para la red Gemini y congestión portuaria que tuvieron un impacto negativo en las ganancias. Por otro lado, los ahorros de costos relacionados con Gemini comenzaron a materializarse en el segundo semestre de 2025 y se harán plenamente efectivos en 2026. Efectos extraordinarios no monetarios en el cuarto trimestre tuvieron un impacto positivo.

El negocio de Terminales e Infraestructura incrementó sus ingresos a US$514 millones (EUR 455 millones) en 2025, debido a la adquisición y puesta en marcha de nuevos terminales, así como al fuerte crecimiento del rendimiento como resultado de mayores sinergias con el negocio de transporte marítimo. Con US$152 millones (EUR 134 millones), el EBITDA se mantuvo en el nivel del año anterior, mientras que el EBIT disminuyó a US$ 66 millones (EUR 58 millones), debido a desafíos operativos y costos de puesta en marcha del segmento.

Basándose en los sólidos resultados, el Consejo Ejecutivo y el Consejo Directivo de Hapag-Lloyd AG propondrán a la Junta General Anual un dividendo de EUR 3,00 por acción para el ejercicio fiscal 2025, lo que corresponde a un pago total de EUR 500 millones.

Para 2026, el Consejo Ejecutivo espera que el EBITDA del Grupo se sitúe en un rango entre US$1.100 y 3.100 millones (EUR 900 a 2.600 millones EUR), y que el EBIT del Grupo se sitúe entre US$-1.500 y 500 millones (EUR -1.300 a 400 millones EUR). Estas perspectivas están sujetas a una considerable incertidumbre debido a la gran volatilidad de las tarifas de flete y al conflicto en Medio Oriente.

“Al inicio de 2026, las condiciones meteorológicas adversas afectaron nuestro desempeño y ahora el conflicto en Medio Oriente está causando importantes interrupciones en la red, así como un fuerte aumento de los costos operativos. En este contexto, prevemos que los resultados de 2026 sean inferiores a los de 2025. Aprovecharemos las crecientes sinergias de nuestra red Gemini y aceleraremos nuestras iniciativas de ahorro de costos para contrarrestar estos vientos en contra. Nuestros clientes pueden estar seguros de que haremos todo lo que esté en nuestras manos para mantener sus cadenas de suministro intactas. Al mismo tiempo, mantendremos nuestro ritmo de crecimiento ampliando nuestra cartera de terminales bajo la marca Hanseatic Global Terminals y trabajando decididamente para completar con éxito nuestro acuerdo de fusión con ZIM”, dijo finalmente Rolf Habben Jansen.

Por MundoMaritimo