Hapag-Lloyd publicó este 26 de marzo su informe anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025. El EBITDA ascendió a US$3.602 millones (EUR 3.188 millones) y el EBIT a US$ 1.073 millones (EUR 950 millones), mientras que las utilidades alcanzaron los US$1.044 millones (EUR 924 millones). El resultado de acuerdo con la compañía se situó en el extremo superior del rango previsto, pero por debajo del año anterior, principalmente debido a menores tarifas de flete y mayores costos operativos.
“2025 fue un buen año para Hapag-Lloyd, con resultados sólidos. Hemos aumentado nuestros volúmenes y superado al mercado. Nuestra red Gemini alcanzó una fiabilidad de itinerarios del 90% y la satisfacción del cliente llegó a un nuevo récord. Invertimos significativamente en eficiencia y modernización de la flota para seguir descarbonizando nuestras operaciones. Además, nuestra creciente lista de terminales contribuyó cada vez más al éxito de nuestro negocio de transporte marítimo”, dijo Rolf Habben Jansen, CEO de Hapag-Lloyd AG.
En el negocio de Transporte Marítimo, los ingresos aumentaron a US$20.635 millones (EUR 18.265 millones) en 2025. El EBITDA disminuyó a US$ 3.450 millones (EUR 3.054 millones EUR) y el EBIT a US$1.007 millones (EUR 891 millones EUR). Mientras que los volúmenes transportados aumentaron un 8% hasta 13,5 millones de TEUs, respaldados por la exitosa implementación de la red Gemini, la tarifa de flete promedio cayó un 8%, a US$1.376/TEU, debido al aumento de capacidad y al incremento de desbalances comerciales. Además, hubo mayores costos derivados de interrupciones operativas causadas por nuevas políticas arancelarias, tensiones de seguridad en el Mar Rojo, gastos iniciales para la red Gemini y congestión portuaria que tuvieron un impacto negativo en las ganancias. Por otro lado, los ahorros de costos relacionados con Gemini comenzaron a materializarse en el segundo semestre de 2025 y se harán plenamente efectivos en 2026. Efectos extraordinarios no monetarios en el cuarto trimestre tuvieron un impacto positivo.
El negocio de Terminales e Infraestructura incrementó sus ingresos a US$514 millones (EUR 455 millones) en 2025, debido a la adquisición y puesta en marcha de nuevos terminales, así como al fuerte crecimiento del rendimiento como resultado de mayores sinergias con el negocio de transporte marítimo. Con US$152 millones (EUR 134 millones), el EBITDA se mantuvo en el nivel del año anterior, mientras que el EBIT disminuyó a US$ 66 millones (EUR 58 millones), debido a desafíos operativos y costos de puesta en marcha del segmento.
Basándose en los sólidos resultados, el Consejo Ejecutivo y el Consejo Directivo de Hapag-Lloyd AG propondrán a la Junta General Anual un dividendo de EUR 3,00 por acción para el ejercicio fiscal 2025, lo que corresponde a un pago total de EUR 500 millones.
Para 2026, el Consejo Ejecutivo espera que el EBITDA del Grupo se sitúe en un rango entre US$1.100 y 3.100 millones (EUR 900 a 2.600 millones EUR), y que el EBIT del Grupo se sitúe entre US$-1.500 y 500 millones (EUR -1.300 a 400 millones EUR). Estas perspectivas están sujetas a una considerable incertidumbre debido a la gran volatilidad de las tarifas de flete y al conflicto en Medio Oriente.
“Al inicio de 2026, las condiciones meteorológicas adversas afectaron nuestro desempeño y ahora el conflicto en Medio Oriente está causando importantes interrupciones en la red, así como un fuerte aumento de los costos operativos. En este contexto, prevemos que los resultados de 2026 sean inferiores a los de 2025. Aprovecharemos las crecientes sinergias de nuestra red Gemini y aceleraremos nuestras iniciativas de ahorro de costos para contrarrestar estos vientos en contra. Nuestros clientes pueden estar seguros de que haremos todo lo que esté en nuestras manos para mantener sus cadenas de suministro intactas. Al mismo tiempo, mantendremos nuestro ritmo de crecimiento ampliando nuestra cartera de terminales bajo la marca Hanseatic Global Terminals y trabajando decididamente para completar con éxito nuestro acuerdo de fusión con ZIM”, dijo finalmente Rolf Habben Jansen.
Por MundoMaritimo
APM Terminals invertirá US$1.044 millones en sus operaciones portuarias en Brasil hasta el 2026
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.