La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) publicó los datos correspondientes a los mercados mundiales de carga aérea de julio de 2026, los que muestran un crecimiento sostenido de la demanda, aunque acompañado de presiones sobre los costos y un escenario geopolítico incierto. En particular, en Latinoamérica y el Caribe, la demanda aumentó 4,1%, mientras que la capacidad experimentó un incremento significativamente mayor, de 7,0%.
Datos globales
En tanto a nivel global, la demanda total, medida en toneladas-kilómetro de carga (CTK), aumentó 3,9% respecto de julio de 2025, mientras que en las operaciones internacionales el incremento alcanzó 4,7%. Por su parte, la capacidad, medida en toneladas-kilómetro de carga disponibles (ACTK), creció 1,7% interanual, con un avance de 1,8% en las operaciones internacionales.
“La demanda de carga aérea creció 3,9% interanual en julio. Si bien todas las regiones registraron crecimiento, las aerolíneas de Asia-Pacífico, Europa y Norteamérica representaron más del 90% del aumento total”, señaló Marie Owens Thomsen, vicepresidenta senior de Sostenibilidad y economista jefe de IATA.
La ejecutiva agregó que los aviones de carga dedicados ganaron participación de mercado, mientras que el tránsito transportado en las bodegas de aviones de pasajeros (belly) disminuyó. Según explicó, esta tendencia podría reflejar una mayor demanda por embarques de mayor tamaño o especializados, además de la flexibilidad operacional que ofrecen los aviones de carga.
Perspectivas favorables
De cara a los próximos meses, IATA mantiene una perspectiva “ampliamente positiva”, respaldada por la actividad manufacturera, los pedidos de exportación y el comercio mundial. Sin embargo, Thomsen advirtió que los mayores precios del combustible, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre en torno a los aranceles serán factores que deberán monitorearse.
El comercio mundial aumentó 7,5% interanual, mientras que el precio del jet-fuel subió 12,2% mensual en julio y se ubicó 56,9% por encima del nivel registrado un año antes.
En tanto, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Producción Manufacturera Global cayó 0,3 puntos, hasta 52,7, mientras que el Índice de Nuevos Pedidos de Exportación avanzó hasta 50,0. En conjunto, ambos indicadores continúan respaldando la demanda de carga aérea.
Asia-Pacífico lidera crecimiento
Por regiones, las aerolíneas de Asia-Pacífico registraron un aumento interanual de 4,1% en la demanda de carga aérea durante julio, mientras que su capacidad creció 3,0%.
Los operadores de Norteamérica alcanzaron el mayor crecimiento entre todas las regiones, con un avance de 4,8% en la demanda. En contraste, su capacidad disminuyó 1,5% interanual.
En Europa, la demanda aumentó 4,4%, mientras que la capacidad avanzó 1,3%.
Las aerolíneas de Medio Oriente registraron un crecimiento de 1,7% en la demanda, frente a un incremento de 4,0% en capacidad.
Por último, las aerolíneas de África registraron el menor crecimiento regional, con un avance de apenas 1,1% en la demanda, mientras que la capacidad aumentó 4,1%.
El comportamiento de las principales rutas comerciales mostró diferencias durante julio. La ruta Asia-Norteamérica registró el mayor crecimiento, seguida por Europa-Asia y Europa-Norteamérica. En contraste, las rutas vinculadas al Golfo Pérsico continuaron afectados por las disrupciones derivadas del conflicto en Medio Oriente, evidenciando el impacto que las tensiones geopolíticas siguen teniendo sobre las cadenas globales de transporte aéreo.
Por MundoMaritimo
IATA: Latinoamérica y el Caribe registran el menor crecimiento de la demanda de carga aérea en junio
IATA: Aerolíneas de América Latina y el Caribe registran crecimiento de la demanda de carga aérea de 2,3% en 2025
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