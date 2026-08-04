La demanda mundial de carga aérea mantuvo su tendencia positiva durante junio de 2026, impulsada por el dinamismo del comercio de productos tecnológicos de alto valor y los envíos urgentes, según los últimos datos publicados por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). En particular, en Latinoamérica y el Caribe, la demanda aumentó 3,5%, el menor crecimiento entre todas las regiones, mientras que la capacidad se expandió 9,8%, superando ampliamente el avance de la demanda.

En el sexto mes del año, la demanda global, medida en toneladas-kilómetro de carga (CTK), aumentó un 8,5% interanual, mientras que en las operaciones internacionales el crecimiento alcanzó el 9,6%. En tanto, la capacidad, medida en toneladas-kilómetro de carga disponibles (ACTK), se incrementó un 4,4%, o un 4,9% en los servicios internacionales.

El director general de IATA, Willie Walsh, destacó que el desempeño fue positivo en todas las regiones del mundo respecto a junio de 2025, con Norteamérica liderando el crecimiento. Asimismo, señaló que el incremento de la demanda superó al de la capacidad a nivel global y en todas las regiones, excepto en Latinoamérica y el Caribe, lo que refleja un mercado aún ajustado.

Walsh agregó que la carga aérea también avanzó a un ritmo superior al del comercio mundial, que registró un crecimiento interanual del 5,2%, gracias al impulso de los productos tecnológicos de alto valor y los envíos de carácter urgente. No obstante, advirtió que persisten factores de riesgo para el segundo semestre del año, entre ellos la continuidad de las tensiones en Medio Oriente y un renovado enfoque de Estados Unidos en materia arancelaria.

Indicadores económicos muestran señales mixtas

En junio, el precio del jet fuel cayó un 20% respecto al mes anterior, aunque permaneció 45,8% por encima del nivel registrado un año antes.

Por otra parte, la actividad manufacturera mundial mostró una leve desaceleración, aunque continuó respaldando la demanda por transporte aéreo de bienes. El índice PMI de producción manufacturera descendió 0,5 puntos hasta 53,0, mientras que el indicador de nuevos pedidos de exportación permaneció por cuarto mes consecutivo bajo el umbral de los 50 puntos, situándose en 49,4.

Según IATA, estos resultados sugieren que el crecimiento de la carga aérea estuvo impulsado por determinados flujos comerciales específicos y no por una expansión generalizada de las exportaciones mundiales.

Desempeño por regiones

Las aerolíneas de Norteamérica registraron el mejor desempeño del período, con un crecimiento interanual de la demanda de 13,1%, acompañado por un aumento de la capacidad del 6,2%.

En Asia-Pacífico, la demanda avanzó 7,9%, mientras que la capacidad aumentó 4,3%. Por su parte, las líneas aéreas de Europa registraron un incremento de 6,9% en la demanda y de 3,7% en la capacidad.

Las aerolíneas de Medio Oriente elevaron su demanda en 5,6% y su capacidad en 2,5%. IATA precisó que esta comparación está influenciada por la débil base de junio de 2025, cuando los conflictos militares afectaron significativamente las operaciones de la región.

Finalmente, las aerolíneas de África registraron un crecimiento de 4,7% en la demanda, aunque su capacidad disminuyó 7,1% en comparación con junio del año anterior.

Por MundoMaritimo